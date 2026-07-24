Kahvaltı için pratik ve çıtır lezzet: Patatesli börek tarifi

Kahvaltı sofralarında patatesli böreğin yeri ayrıdır; ancak bazen yufkalar yumuşayıp hamurlaşabilir. Bu tarifin sırrı, sosunda kullanılan sirke ve nişasta kombinasyonunda saklıdır. Yufka katlarının arasına sürülen bu özel emülsiyon, fırınlandığında tıpkı el açması veya milföy hamuru gibi kat kat kabaran, çıtır çıtır bir kabuk oluşturur. İçi yumuşacık ve baharatlı patates dolgulu bu börek, çay saatleri ve kahvaltılar için vazgeçilmez bir lezzettir.
PATATESLİ BÖREK TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet taze günlük yufka
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- 1 yemek kaşığı sirke (üzüm veya elma - gevreklik sağlar, kokusu pişince kaybolur)
- 2 yemek kaşığı tepeleme mısır veya buğday nişastası
- 1 yemek kaşığı un
- 3 adet orta boy patates (haşlanmış)
- 1 adet kuru soğan (yemeklik ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı karabiber ve pul biber
- Yarım çay bardağı lor veya beyaz peynir (isteğe bağlı, lezzeti pekiştirir)
- Tuz
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Çörek otu veya susam
Yapılışı
- Haşlanmış patatesleri henüz sıcakken pürüzsüzce ezin. Ayrı bir tavada zeytinyağında doğranmış soğanları hafifçe karamelize olana kadar soteleyin. Salça kullanmak isterseniz bu aşamada 1 tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz. Sotelenen soğanları, baharatları, tuzu ve isteğe bağlı peyniri ezilmiş patateslere ekleyip iyice karıştırın, soğumaya bırakın.
- Derin bir kasede sıvı yağ, eritilmiş tereyağı, sirke, nişasta ve unu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıcı ile karıştırın.
- İlk yufkayı tezgaha tamamen yayın. Hazırladığınız nişastalı sosun üçte birini yufkanın her yerine gelecek şekilde sürün veya fırçayla yayın. İkinci yufkayı birinci yufkanın üzerine serin ve yine soslayın. Üçüncü yufkayı da serip kalan sosu sürün.
- Üst üste soslanmış 3 kat yufkayı bıçakla önce 4'e, ardından her parçayı tekrar bölerek toplam 12 veya 16 eşit üçgen dilime ayırın.
- Üçgen dilimlerin geniş kenarlarına soğuyan patatesli iç harçtan cömertçe koyun. Kenarlarını hafifçe içeri katlayarak çok sıkı olmayacak şekilde sigara böreği gibi sarın.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerine sıvı yağ ile çırpılmış yumurta sarısı sürün, çörek otu veya susam serpin.
- Önceden ısıtılmış 190°C fırında (alt-üst ayarda), altı ve üstü nar gibi kızarıp çıtırlaşana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.