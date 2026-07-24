Kahvaltı için pratik ve çıtır lezzet: Patatesli börek tarifi

Kahvaltı sofralarında patatesli böreğin yeri ayrıdır; ancak bazen yufkalar yumuşayıp hamurlaşabilir. Bu tarifin sırrı, sosunda kullanılan sirke ve nişasta kombinasyonunda saklıdır. Yufka katlarının arasına sürülen bu özel emülsiyon, fırınlandığında tıpkı el açması veya milföy hamuru gibi kat kat kabaran, çıtır çıtır bir kabuk oluşturur. İçi yumuşacık ve baharatlı patates dolgulu bu börek, çay saatleri ve kahvaltılar için vazgeçilmez bir lezzettir.

PATATESLİ BÖREK TARİFİ

Malzemeler

3 adet taze günlük yufka

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 yemek kaşığı sirke (üzüm veya elma - gevreklik sağlar, kokusu pişince kaybolur)

2 yemek kaşığı tepeleme mısır veya buğday nişastası

1 yemek kaşığı un

3 adet orta boy patates (haşlanmış)

1 adet kuru soğan (yemeklik ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber ve pul biber

Yarım çay bardağı lor veya beyaz peynir (isteğe bağlı, lezzeti pekiştirir)

Tuz

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Çörek otu veya susam

Yapılışı