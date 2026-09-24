Kahvaltı sofraları ve tatlılara aromatik dokunuş: Tarçınlı ayva marmelatı tarifi

Ayva, bu kez tarçın ve karanfil aromasıyla nefis bir marmelata dönüşüyor. Şeker ve limon suyuyla pişirilen ayvalar, yumuşadıktan sonra blenderdan geçirilerek pürüzsüz bir kıvam kazanıyor. Özellikle kış kahvaltılarına çok yakışan tarçınlı ayva marmelatının yapılışı oldukça pratik. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tarçınlı ayva marmelatı tarifi...
TARÇINLI AYVA MARMELATI TARİFİ
Malzemeler:
- 3 adet ayva
- 4 su bardağı toz şeker
- 2 adet çubuk tarçın
- 3 adet karanfil
- 6 adet ayva çekirdeği
- 2 çay bardağı su
- Yarım limonun suyu
- 1 çay kaşığı tereyağı
TARÇINLI AYVA MARMELATI YAPILIŞI
Ayvaları soyup çekirdeklerini ayırın.
Ayvaları küçük küpler halinde doğrayarak geniş bir tencereye alın.
Üzerine toz şekeri ekleyin.
Tencereye çubuk tarçınları, karanfilleri ve ayva çekirdeklerini ilave edin.
Suyu ve limon suyunu da ekledikten sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
Tencereyi orta ateşe alın ve karışım kaynayana kadar pişirin.
Kaynamaya başladıktan yaklaşık 10 dakika sonra tereyağını ekleyin.
Ocağın altını kısın ve ayvalar tamamen yumuşayana kadar yaklaşık 40 dakika daha pişirin.
Pişen karışımdan çubuk tarçın ve karanfilleri çıkarın.
Ardından ayvaları blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.
Hazırladığınız tarçınlı ayva marmelatını temiz ve kuru kavanozlara sıcakken doldurun.
Kavanozların kapaklarını kapatarak soğumaya bırakın.
Afiyet olsun!