Kahvaltı sofraları ve tatlılara aromatik dokunuş: Tarçınlı ayva marmelatı tarifi

Ayva, bu kez tarçın ve karanfil aromasıyla nefis bir marmelata dönüşüyor. Şeker ve limon suyuyla pişirilen ayvalar, yumuşadıktan sonra blenderdan geçirilerek pürüzsüz bir kıvam kazanıyor. Özellikle kış kahvaltılarına çok yakışan tarçınlı ayva marmelatının yapılışı oldukça pratik. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tarçınlı ayva marmelatı tarifi...