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Kahvaltı sofralarına Akdeniz esintisi: Kuru domatesli zeytinli omlet tarifi
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Kahvaltı sofralarına Akdeniz esintisi: Kuru domatesli zeytinli omlet tarifi

6.09.2026 11:22:00
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Haber Merkezi
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Kahvaltı sofralarına Akdeniz esintisi: Kuru domatesli zeytinli omlet tarifi

Kuru domates, Kalamata zeytini ve taze baharatlarla hazırlanan bu omlet, klasik kahvaltılara lezzetli bir dokunuş katıyor.

Kahvaltı sofralarına Akdeniz esintisi: Kuru domatesli zeytinli omlet tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi omlet, kuru domates ve zeytinle çok daha aromatik bir hale geliyor. Krema ile hazırlanan yumuşacık yumurtaya eklenen baharatlı kuru domates ve Kalamata zeytini harcı, omlete nefis bir lezzet katıyor. İşte pazar kahvaltılarına çok yakışacak kuru domatesli ve zeytinli omlet tarifi...

Kahvaltı sofralarına Akdeniz esintisi: Kuru domatesli zeytinli omlet tarifi

KURU DOMATESLİ ZEYTİNLİ OMLET TARİFİ

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı krema
  • 3 adet kurutulmuş domates
  • 8 adet Kalamata zeytini
  • 1 yemek kaşığı taze baharat karışımı (tarhun, maydanoz, nane, kekik)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber

KURU DOMATESLİ ZEYTİNLİ OMLET YAPILIŞI

Kurutulmuş domatesleri yumuşamaları için kaynar suda bir süre bekletin.

Ardından suyunu süzüp küçük küpler halinde doğrayın.

Kalamata zeytinlerinin çekirdeklerini çıkarıp ince ince doğrayın.

Tarhun, maydanoz, nane ve kekiği ince şekilde kıyın.

Doğradığınız kuru domates, zeytin ve taze baharatları zeytinyağıyla harmanlayarak iç harcı hazırlayın.

Yumurtaları ve kremayı bir kasede pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Yapışmaz omlet tavasını orta ateşte ısıtın. 

Tereyağını ekleyip yakmadan eritin.

Yumurta ve krema karışımını tavaya dökün. 

Spatula yardımıyla kenarlardan ortaya doğru hafifçe karıştırarak pişirin.

Omletin alt kısmı pişip orta kısmı hafif nemli kaldığında hazırladığınız kuru domatesli ve zeytinli harcı üzerine yayın.

Omleti ocaktan alın. 

Bir tarafını, ardından diğer tarafını üzerine katlayarak sıcak şekilde servis edin.

Afiyet olsun!

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