Kahvaltı sofralarına Akdeniz esintisi: Kuru domatesli zeytinli omlet tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi omlet, kuru domates ve zeytinle çok daha aromatik bir hale geliyor. Krema ile hazırlanan yumuşacık yumurtaya eklenen baharatlı kuru domates ve Kalamata zeytini harcı, omlete nefis bir lezzet katıyor. İşte pazar kahvaltılarına çok yakışacak kuru domatesli ve zeytinli omlet tarifi...