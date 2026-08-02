Kahvaltı sofralarına çok yakışan yumuşacık lezzet: Zeytinli çörek tarifi

Zeytinli çörek tarifi, yumuşacık mayalı hamuru ve yoğun zeytin aromasıyla kahvaltı ve çay saatlerine çok yakışıyor. Rulo şeklinde hazırlanıp fırında kızaran bu nefis çörek, evde kolayca hazırlanabilen lezzetli bir hamur işi arayanlar için güzel bir seçenektir. İşte yumuşacık zeytinli çörek tarifi...