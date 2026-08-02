Kahvaltı sofralarına çok yakışan yumuşacık lezzet: Zeytinli çörek tarifi

Zeytinli çörek tarifi, yumuşacık mayalı hamuru ve yoğun zeytin aromasıyla kahvaltı ve çay saatlerine çok yakışıyor. Rulo şeklinde hazırlanıp fırında kızaran bu nefis çörek, evde kolayca hazırlanabilen lezzetli bir hamur işi arayanlar için güzel bir seçenektir. İşte yumuşacık zeytinli çörek tarifi...
ZEYTİNLİ ÇÖREK TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 1,5 su bardağı ılık su
- 1 paket kuru maya
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3,5-4 su bardağı un
İç harcı için:
- 4-5 yemek kaşığı zeytin ezmesi
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
ZEYTİNLİ ÇÖREK YAPILIŞI
Ilık suyu, toz şekeri ve kuru mayayı geniş bir kaba alın.
Karıştırdıktan sonra mayanın aktifleşmesi için 5-10 dakika bekletin.
Maya aktifleştiğinde zeytinyağı ve tuzu ekleyin.
Unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurun üzerini kapatıp oda sıcaklığında yaklaşık 30 dakika mayalanmaya bırakın.
Mayalanan hamurun havasını hafifçe alın.
Tezgahı unlayıp hamuru merdane yardımıyla dikdörtgen şeklinde açın.
Zeytin ezmesini hamurun tamamına eşit şekilde sürün.
Hamuru uzun kenarından başlayarak rulo şeklinde sıkıca sarın.
Hazırladığınız ruloyu yaklaşık 2-3 parmak kalınlığında dilimleyin.
Dilimleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
Çöreklerin üzerine yumurta sarısı sürün.
Dilerseniz bu aşamada 10-15 dakika daha tepsi mayası için bekletebilirsiniz.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzerleri ve altları güzelce kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan çörekleri birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis edin. Zeytinli çörek hazır.
Afiyet olsun!