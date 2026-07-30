Kahvaltı sofralarına enfes İtalyan dokunuşu: Kabaklı frittata tarifi

İtalyan mutfağının sevilen yumurtalı tariflerinden frittata, farklı sebzelerle hazırlanabilen pratik bir lezzet. Kabağın hafif tadı ve yumurtanın doyurucu yapısı bir araya geldiğinde ortaya hem kolay hem de lezzetli bir tarif çıkıyor. Özellikle kısa sürede hazırlanabilen yemekler arayanlar için kabaklı frittata iyi bir alternatif sunuyor. İşte İtalyan mutfağından sofralarınıza gelen enfes kabaklı frittata tarifi...