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Kahvaltı sofralarına enfes İtalyan dokunuşu: Kabaklı frittata tarifi
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Kahvaltı sofralarına enfes İtalyan dokunuşu: Kabaklı frittata tarifi

30.07.2026 11:31:00
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Haber Merkezi
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Kahvaltı sofralarına enfes İtalyan dokunuşu: Kabaklı frittata tarifi

Yumurta ve kabağın uyumunu sofraya taşıyan kabaklı frittata, pratik hazırlanışı ve doyurucu yapısıyla kahvaltıdan akşam yemeğine kadar farklı öğünlerde servis edilebilen lezzetli bir seçenektir.

Kahvaltı sofralarına enfes İtalyan dokunuşu: Kabaklı frittata tarifi

İtalyan mutfağının sevilen yumurtalı tariflerinden frittata, farklı sebzelerle hazırlanabilen pratik bir lezzet. Kabağın hafif tadı ve yumurtanın doyurucu yapısı bir araya geldiğinde ortaya hem kolay hem de lezzetli bir tarif çıkıyor. Özellikle kısa sürede hazırlanabilen yemekler arayanlar için kabaklı frittata iyi bir alternatif sunuyor. İşte İtalyan mutfağından sofralarınıza gelen enfes kabaklı frittata tarifi...

Kahvaltı sofralarına enfes İtalyan dokunuşu: Kabaklı frittata tarifi

KABAKLI FRİTTATA TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 adet orta boy kabak
  • 4 adet yumurta
  • 1 adet küçük kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 2 yemek kaşığı süt
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1 tutam dereotu
  • İsteğe göre pul biber

KABAKLI FRİTTATA YAPILIŞI

Kabakları yıkayıp rendeleyin. 

Fazla suyunu hafifçe sıkarak kenara alın.

Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın. 

Zeytinyağını tavaya alıp soğanları birkaç dakika kavurun.

Rendelenmiş kabakları tavaya ekleyin ve suyunu hafifçe çekene kadar birkaç dakika pişirin.

Ayrı bir kasede yumurtaları, sütü, tuzu ve karabiberi güzelce çırpın. 

Rendelenmiş kaşar peynirini ve ince kıyılmış dereotunu ekleyip karıştırın.

Yumurtalı karışımı tavada bulunan kabakların üzerine dökün. 

Kısık ateşte, tabanı pişene kadar kontrollü şekilde pişirin.

Frittatanın üst kısmının da pişmesi için tavayı önceden ısıtılmış 180 derece fırına alabilir veya kapağını kapatarak kısık ateşte pişirmeye devam edebilirsiniz.

Üzeri tamamen pişip hafifçe kızardığında ocaktan alın. 

Birkaç dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

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