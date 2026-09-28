Kahvaltı sofralarına geleneksel dokunuş: Haşhaşlı katmer tarifi

Ege ve İç Anadolu mutfağında sevilen hamur işlerinden haşhaşlı katmer, yumuşak hamuru ve yoğun haşhaş aromasıyla öne çıkıyor. Mayalı hamurun açılıp haşhaş ezmesi ve sıvı yağla buluşturulmasının ardından zarf şeklinde katlanmasıyla hazırlanan katmer, tavada yağsız olarak pişiriliyor. Sıcakken üzerine tereyağı sürülen haşhaşlı katmer, özellikle kahvaltı sofralarında farklı bir lezzet arayanlara nefis bir seçenek sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz haşhaşlı katmer tarifi ve malzemeleri...
HAŞHAŞLI KATMER TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 1,5 su bardağı ılık su
- 1/2 paket kuru maya
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3,5-4 su bardağı un
- İç harcı için:
- 3 yemek kaşığı haşhaş ezmesi
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
HAŞHAŞLI KATMER YAPILIŞI
Ilık suyu derin bir kaba alın.
Kuru maya ve toz şekeri ekleyip karıştırarak mayanın aktifleşmesini bekleyin.
Zeytinyağı ve tuzu ilave edin.
Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.
Hamurun üzerini kapatıp oda sıcaklığında yaklaşık 30 dakika dinlendirin.
Dinlenen hamurun havasını hafifçe alın ve 6-7 eşit bezeye ayırın.
Bezeleri merdane yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açın.
Haşhaş ezmesini sıvı yağla karıştırarak akışkan bir kıvam elde edin.
Hazırladığınız karışımı açtığınız hamurun üzerine eşit şekilde sürün.
Hamurun dört kenarını sırayla ortaya doğru katlayarak zarf şekli verin.
Zarf şeklindeki hamuru merdaneyle hafifçe bastırarak yeniden açın ve inceltin.
Katmerleri önceden ısıtılmış yağsız tavada orta ateşte, iki tarafı da güzelce kızarana kadar pişirin.
Tavadan aldığınız sıcak katmerlerin iki tarafına tereyağı sürün.
Sıcak veya ılık olarak servis edin.
Afiyet olsun!