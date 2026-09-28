Kahvaltı sofralarına geleneksel dokunuş: Haşhaşlı katmer tarifi

Ege ve İç Anadolu mutfağında sevilen hamur işlerinden haşhaşlı katmer, yumuşak hamuru ve yoğun haşhaş aromasıyla öne çıkıyor. Mayalı hamurun açılıp haşhaş ezmesi ve sıvı yağla buluşturulmasının ardından zarf şeklinde katlanmasıyla hazırlanan katmer, tavada yağsız olarak pişiriliyor. Sıcakken üzerine tereyağı sürülen haşhaşlı katmer, özellikle kahvaltı sofralarında farklı bir lezzet arayanlara nefis bir seçenek sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz haşhaşlı katmer tarifi ve malzemeleri...