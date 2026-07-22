Kahvaltı sofralarına tatlı dokunuş: Ceviz kreması tarifi

Ceviz kreması tarifi, evde kolayca hazırlayabileceğiniz ve farklı tariflerde değerlendirebileceğiniz lezzetli bir sürülebilir krema seçeneğidir. Ceviz, süt, krema ve tereyağının bir araya geldiği bu tarif, pürüzsüz kıvamı ve yoğun ceviz aromasıyla kahvaltı sofralarına farklılık katıyor. Ekmek ve kızarmış ekmek üzerine sürerek tüketebileceğiniz ceviz kremasını aynı zamanda kek, brownie ve pasta gibi tatlıların içerisinde veya üzerinde de kullanabilirsiniz. İşte enfes tadıyla ceviz kremaı tarifi...
CEVİZ KREMASI TARİFİ
Malzemeler:
- 250 gram ceviz içi
- 3/4 su bardağı pudra şekeri
- 100 ml krema
- 1,5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- 1/3 çay bardağı süt
- 1 tutam tuz
CEVİZ KREMASI YAPILIŞI
Ceviz içlerini blender veya mutfak robotuna alın.
Cevizler yağını bırakıp iyice incelene kadar çekin.
Eritilmiş tereyağı, pudra şekeri, süt ve bir tutam tuzu ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Son olarak kremayı ilave edin ve tüm malzemeler pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.
Hazırladığınız ceviz kremasını temiz bir kavanoza aktarın.
Ceviz kremasını kahvaltıda ekmeğin üzerine sürerek veya tatlı tariflerinde kullanarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!