Kahvaltı sofralarına tatlı dokunuş: Ceviz kreması tarifi

Ceviz kreması tarifi, evde kolayca hazırlayabileceğiniz ve farklı tariflerde değerlendirebileceğiniz lezzetli bir sürülebilir krema seçeneğidir. Ceviz, süt, krema ve tereyağının bir araya geldiği bu tarif, pürüzsüz kıvamı ve yoğun ceviz aromasıyla kahvaltı sofralarına farklılık katıyor. Ekmek ve kızarmış ekmek üzerine sürerek tüketebileceğiniz ceviz kremasını aynı zamanda kek, brownie ve pasta gibi tatlıların içerisinde veya üzerinde de kullanabilirsiniz. İşte enfes tadıyla ceviz kremaı tarifi...