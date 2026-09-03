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Kahvaltı sofralarına tatlı dokunuş: Sünger pankek tarifi
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Kahvaltı sofralarına tatlı dokunuş: Sünger pankek tarifi

3.09.2026 10:13:00
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Haber Merkezi
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Kahvaltı sofralarına tatlı dokunuş: Sünger pankek tarifi

Tek yumurtayla hazırlanan sünger pankek, puf puf dokusu ve nefis lezzetiyle kahvaltı sofralarını şenlendiriyor.

Kahvaltı sofralarına tatlı dokunuş: Sünger pankek tarifi

Kahvaltı sofralarının sevilen lezzeti pankek, puf puf dokusuyla bu tarifte daha da nefis hale geliyor. Üstelik yalnızca bir yumurtayla hazırlanan sünger pankek, kısa sürede sofraya geliyor. Çikolata kreması ve meyvelerle servis ederek lezzetini tamamlayabilirsiniz. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz sünger pankek tarifi...

Kahvaltı sofralarına tatlı dokunuş: Sünger pankek tarifi

SÜNGER PANKEK TARİFİ

Malzemeler

  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 su bardağı eksik 1 yemek kaşığı un

Pişirmek için:

  • 1/2 yemek kaşığı sıvı yağ

SÜNGER PANKEK YAPILIŞI

Yumurtayı derin bir kaba alın ve köpük köpük olana kadar güzelce çırpın.

Üzerine süt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Toz şekeri ilave edip birkaç dakika daha çırpın.

Un, kabartma tozu ve vanilini ekleyin. 

Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Pankek hamurunun çok sıvı olmamasına dikkat edin. 

Hafif koyu kıvamlı bir hamur elde etmeniz gerekir.

Krep tavasını ısıtın ve sıvı yağı tavaya ekleyin. 

Fazla yağı kağıt havlu yardımıyla tavaya yayın.

Tavaya aralıklı olacak şekilde birer yemek kaşığı pankek hamuru dökün.

Pankeklerin altı kızarıp üzerinde küçük gözenekler oluştuğunda spatula yardımıyla çevirin.

Diğer tarafını da altın rengini alana kadar pişirin.

Hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın ve pankekleri servis tabağına alın.

Çikolata kreması ve çilek başta olmak üzere dilediğiniz meyvelerle servis edin.

Afiyet olsun!

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