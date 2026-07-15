Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Fransız tostu tarifi

Fransız tostu, bayat ekmekleri değerlendirmek amacıyla ortaya çıktığı düşünülen, zamanla dünya mutfağının en popüler kahvaltılıklarından biri haline gelen lezzetlerden biridir. Yumurta ve süt karışımına batırılan ekmek dilimleri tavada kızartılarak hazırlanır. Tatlı ya da tuzlu malzemelerle servis edilebilen bu tarif, kısa sürede hazırlanmasıyla da dikkat çeker.

FRANSIZ TOSTU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 dilim kalın kesilmiş tost ekmeği veya brioche ekmeği

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı vanilya özütü veya vanilin

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı

Servis için:

Akçaağaç şurubu veya bal

Pudra şekeri

Taze çilek, muz, yaban mersini gibi meyveler

FRANSIZ TOSTU NASIL YAPILIR?

Derin bir kapta yumurta, süt, şeker, vanilya ve isteğe bağlı olarak tarçını çırpın. Ekmek dilimlerini hazırladığınız karışıma her iki yüzü de hafifçe ıslanacak şekilde batırın. Ekmeklerin çok uzun süre bekletilmemesi, dağılmalarını önler.

Yapışmaz tavayı orta ateşte ısıtıp tereyağını eritin. Karışıma batırılmış ekmekleri tavaya alın ve her iki tarafını yaklaşık 2-3 dakika, altın rengini alana kadar pişirin.

Pişen Fransız tostlarını servis tabağına alın. Üzerine pudra şekeri serpebilir, bal veya akçaağaç şurubu gezdirebilir ve taze meyvelerle süsleyebilirsiniz.