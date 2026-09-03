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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Enfes acuka tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Enfes acuka tarifi

3.09.2026 10:53:00
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Haber Merkezi
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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Enfes acuka tarifi

Kahvaltı sofralarının sevilen lezzetlerinden acuka, ceviz, salça ve birbirinden aromalı baharatlarla hazırlanıyor. Pratik yapımıyla öne çıkan acuka, ekmek üzerine sürülerek afiyetle tüketiliyor. İşte evde tam kıvamında acuka tarifi ve püf noktaları.
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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan acuka, ceviz, biber salçası ve baharatlarla kolayca hazırlanabiliyor. Ekmek üzerine sürülerek tüketilen acuka, özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde sofralara lezzet katıyor. Peki, evde acuka nasıl yapılır?

ACUKA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı çekilmiş ceviz
  • 2 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı tatlı toz biber
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı galeta unu veya ekmek kırıntısı
  • Tuz

ACUKA NASIL YAPILIR?

Öncelikle cevizleri rondodan geçirerek çok ince olmayacak şekilde çekin. Sarımsakları ezerek hazırlayın.

Geniş bir karıştırma kabına biber salçası ve domates salçasını alın. Üzerine çekilmiş cevizleri, sarımsağı ve baharatları ekleyin. Zeytinyağını da ilave ederek tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Karışımın kıvamını koyulaştırmak için galeta unu veya ince çekilmiş ekmek kırıntısı ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Hazırladığınız acukayı buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin. Dinlendikçe baharatların aroması daha belirgin hale gelecek ve acuka daha lezzetli olacaktır.

İlgili Konular: #Kahvaltı #acuka

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