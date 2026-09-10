Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Ev yapımı böğürtlen reçeli tarifi

Yaz meyvelerinin en sevilenlerinden böğürtlen, kendine özgü aroması ve hafif ekşi tadıyla reçel yapımında da sıkça tercih ediliyor. Kahvaltı sofralarını renklendiren böğürtlen reçeli, az sayıda malzemeyle evde kolayca hazırlanabiliyor. Peki, böğürtlen reçeli nasıl yapılır? İşte tam kıvamında böğürtlen reçeli tarifi ve püf noktaları...

BÖĞÜRTLEN REÇELİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kilogram böğürtlen

800 gram toz şeker

Yarım limonun suyu

BÖĞÜRTLEN REÇELİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle böğürtlenleri dikkatlice yıkayın ve fazla suyunun süzülmesini bekleyin. Ardından böğürtlenleri geniş bir tencereye alın ve üzerine toz şekeri ekleyin. Meyvelerin suyunu bırakması için karışımı bir süre dinlendirin.

Tencereyi ocağa alın ve reçeli orta ateşte kaynatmaya başlayın. Kaynama sırasında yüzeyde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla temizleyin. Böğürtlenlerin dağılmaması için reçeli karıştırırken oldukça nazik davranın.

Reçel kıvam almaya başladığında limon suyunu ilave edin. Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Sıcak reçeli temiz ve kuru kavanozlara doldurun. Kavanozların kapaklarını kapattıktan sonra soğumaya bırakın.