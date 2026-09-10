Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Ev yapımı böğürtlen reçeli tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Ev yapımı böğürtlen reçeli tarifi

10.09.2026 10:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Ev yapımı böğürtlen reçeli tarifi

Yaz meyvelerinin eşsiz lezzetini kahvaltı sofralarına taşımak isteyenler için böğürtlen reçeli tarifi merak ediliyor. Az malzemeyle hazırlanan, aroması ve rengiyle dikkat çeken böğürtlen reçelinin yapımı ve püf noktaları haberimizde.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yaz meyvelerinin en sevilenlerinden böğürtlen, kendine özgü aroması ve hafif ekşi tadıyla reçel yapımında da sıkça tercih ediliyor. Kahvaltı sofralarını renklendiren böğürtlen reçeli, az sayıda malzemeyle evde kolayca hazırlanabiliyor. Peki, böğürtlen reçeli nasıl yapılır? İşte tam kıvamında böğürtlen reçeli tarifi ve püf noktaları...

BÖĞÜRTLEN REÇELİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 1 kilogram böğürtlen
  • 800 gram toz şeker
  • Yarım limonun suyu

BÖĞÜRTLEN REÇELİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle böğürtlenleri dikkatlice yıkayın ve fazla suyunun süzülmesini bekleyin. Ardından böğürtlenleri geniş bir tencereye alın ve üzerine toz şekeri ekleyin. Meyvelerin suyunu bırakması için karışımı bir süre dinlendirin.

Tencereyi ocağa alın ve reçeli orta ateşte kaynatmaya başlayın. Kaynama sırasında yüzeyde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla temizleyin. Böğürtlenlerin dağılmaması için reçeli karıştırırken oldukça nazik davranın.

Reçel kıvam almaya başladığında limon suyunu ilave edin. Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Sıcak reçeli temiz ve kuru kavanozlara doldurun. Kavanozların kapaklarını kapattıktan sonra soğumaya bırakın.

İlgili Konular: #reçel #böğürtlen reçeli

İlgili Haberler

MasterChef Alaşehir kapaması: İşte püf noktalarıyla nefis tarif
MasterChef Alaşehir kapaması: İşte püf noktalarıyla nefis tarif MasterChef Türkiye’de gündeme gelen yöresel lezzetlerden Alaşehir kapaması, ince hamuru ve kıymalı iç harcıyla dikkat çekiyor. Manisa mutfağının özel yemeklerinden biri olan Alaşehir kapamasının malzemeleri ve yapılışı merak ediliyor. Peki Alaşehir kapaması nasıl yapılır? İşte evde deneyebileceğiniz tarif.
Meze sofralarının vazgeçilmezi: Hatay usulü humus tarifi
Meze sofralarının vazgeçilmezi: Hatay usulü humus tarifi Hatay mutfağının sevilen mezelerinden humus, nohut, tahin, limon ve sarımsağın buluşmasıyla hazırlanıyor. Pürüzsüz kıvamı ve yoğun lezzetiyle sofraların vazgeçilmezlerinden olan Hatay usulü humusun yapımı merak ediliyor.
Gece atıştırmalığı arayanlara: Evde kolay waffle tarifi
Gece atıştırmalığı arayanlara: Evde kolay waffle tarifi Gece saatlerinde tatlı isteği bastırdığında mutfağa girip kısa sürede hazırlayabileceğiniz waffle, hem pratik hem de lezzetli bir atıştırmalık seçeneği oluyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis waffle tarifi...