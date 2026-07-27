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Kahvaltı sofralarının yeni favorisi: Peynirli kruvasan tarifi
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Kahvaltı sofralarının yeni favorisi: Peynirli kruvasan tarifi

27.07.2026 11:46:00
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Haber Merkezi
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Kahvaltı sofralarının yeni favorisi: Peynirli kruvasan tarifi

Peynirli kruvasan, kat kat hamuru ve nefis peynir dolgusu ile kahvaltı ve çay saatlerinde servis edilebilecek pratik ve lezzetli bir hamur işidir.

Kahvaltı sofralarının yeni favorisi: Peynirli kruvasan tarifi

Kahvaltı sofralarında farklı bir hamur işi arayanlar için peynirli kruvasan tarifi, nefis aroması ve kat kat dokusuyla öne çıkıyor. Dışı hafif çıtır, içi yumuşak ve peynir dolgulu bu kruvasanlar, fırından çıktığı anda mutfağı mis gibi bir kokuyla dolduruyor. Kahvaltıda çay ve kahve eşliğinde servis edilebilen peynirli kruvasan, gün içinde acıkanlar için de pratik bir atıştırmalık alternatifi sunuyor. İşte kahvaltı sofralarını zenginleştirecek nefis peynirli kruvasan tarifi...

Kahvaltı sofralarının yeni favorisi: Peynirli kruvasan tarifi

PEYNİRLİ KRUVASAN TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 4 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1/2 su bardağı ılık su
  • 1 paket kuru maya
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta

Katları için:

  • 100 gram tereyağı

İç harcı için:

  • 200 gram beyaz peynir
  • 1/2 demet maydanoz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı süt
  • Susam veya çörek otu

PEYNİRLİ KRUVASAN YAPILIŞI

Öncelikle ılık süt, ılık su, kuru maya ve toz şekeri geniş bir karıştırma kabına alın.

Mayanın aktifleşmesi için birkaç dakika bekletin.

Ardından unu ve tuzu ekleyerek yumuşak kıvamlı, ele hafifçe yapışan bir hamur yoğurun. 

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 45 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru tezgaha alın ve eşit büyüklükte bezelere ayırın. Her bir bezeyi yuvarlak şekilde açın. 

Açtığınız hamurların arasına eritilmiş tereyağı sürerek üst üste yerleştirin. 

En üst kata tereyağı sürmeden hamurları bir süre dinlendirin.

Hazırladığınız katlı hamuru merdane yardımıyla geniş ve ince bir daire şeklinde açın. 

Hamuru pizza dilimi şeklinde üçgen parçalara ayırın.

Beyaz peyniri çatalla ezin. 

İnce kıyılmış maydanoz ve karabiberi ekleyerek karıştırın. 

Hazırladığınız peynirli harçtan üçgen hamurların geniş kenarlarına bir miktar yerleştirin.

Hamurların geniş kısmından başlayarak uç kısmına doğru sarın ve kruvasan şeklini verin. 

Hazırladığınız kruvasanları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin.

Tepside yaklaşık 20 dakika daha dinlendirin.

Yumurta sarısını sütle karıştırıp kruvasanların üzerine sürün. 

İsteğe göre susam veya çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kruvasanların üzeri güzelce kızarana ve katları kabarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkan peynirli kruvasanları birkaç dakika dinlendirdikten sonra sıcak veya ılık olarak servis edin. 

Afiyet olsun!

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