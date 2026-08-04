Kahvaltı sofralarının yıldızı: Uzadıkça uzayan tam ölçülü kuymak tarifi...

Hafta sonu kahvaltılarının, uzun brunch sofralarının o tartışmasız en şovmen lezzeti... Karadeniz mutfağının dünyaya armağanı olan, ekmek banmaya doyulamayan ve uzadıkça uzayan peyniriyle iştah kabartan kuymak, doğru püf noktalarıyla evde de kusursuz yapılabiliyor.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı dolusu kaliteli tereyağı (Kuymağın lezzet sırrı tereyağındadır)

2,5 yemek kaşığı mısır unu (Tercihen fırınlanmış, kavrulmuş Karadeniz mısır unu)

1 su bardağı oda sıcaklığında su (Daha yumuşak bir tat için yarı yarıya süt de kullanılabilir)

1,5 su bardağı doğranmış veya tellenmiş kolot peyniri (Bulamazsanız kaliteli çeçil, telli peynir veya taze kaşar karışımı)

Çay kaşığının ucuyla tuz (Peynirinizin tuz oranına göre ayarlayın)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Bakır bir tava (veya kalın tabanlı bir teflon/çelik tava) ocağa alın. Tereyağını ekleyip orta ateşte eritin. Yağ tamamen eriyip köpük köpük olduğunda ve hafifçe kahverengiye dönüp o meşhur kokusunu saldığında diğer aşamaya geçin.

Köpüren tereyağının üzerine mısır ununu ilave edin. Tahta bir kaşık yardımıyla sürekli karıştırarak mısır ununun çiğ kokusu çıkana ve rengi hafifçe koyulaşana kadar (yaklaşık 2-3 dakika) kavurun.

Kavrulan unun üzerine suyu yavaşça ve dikkatlice dökün (bu esnada sıçrayabilir). Unun topaklanmaması için hızlıca karıştırın. Karışım suyu çekip koyulaşmaya ve krema kıvamına gelmeye başlayacaktır.

Karışım fokurdamaya başladığında altını tamamen kısın. Doğradığınız kolot veya telli peynirleri tavanın her yerine eşit dağılacak şekilde ekleyin. (Bu aşamadan sonra yemeği çok fazla karıştırmamak, peynirin uzaması için en önemli kuraldır).

Peynirler erimeye başladığında tavanın kenarlarından hafifçe içe doğru toparlayarak peynirin harçla bütünleşmesini sağlayın. Peynir tamamen eridiğinde ve kuymağın o altın sarısı tereyağı kenarlardan üste doğru hafifçe kusmaya başladığında ocaktan alın. Sıcakken, hiç bekletmeden servis yapın.