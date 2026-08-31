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Kahvaltı sofrasında farklı tat arayanlara: Biberli poğaça tarifi
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Kahvaltı sofrasında farklı tat arayanlara: Biberli poğaça tarifi

31.08.2026 10:01:00
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Haber Merkezi
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Kahvaltı sofrasında farklı tat arayanlara: Biberli poğaça tarifi

Görünümüyle dikkat çeken, lezzetiyle şaşırtan biberli poğaça, kahvaltı sofralarının yeni favorisi olmaya hazırlanıyor.

Kahvaltı sofrasında farklı tat arayanlara: Biberli poğaça tarifi

Klasik poğaça tariflerinden farklı bir lezzet arayanlar için biberli poğaça güzel bir seçenek oluyor. Evde kolayca hazırlanan biberli poğaça, özellikle kahvaltı ve çay saatlerinde sıcak olarak servis edilebiliyor. İşte yumuşak hamuru ve bol aromalı üst harcıyla sofrada kısa sürede tükenen biberli poğaça tarifi ve malzemeleri...

Kahvaltı sofrasında farklı tat arayanlara: Biberli poğaça tarifi

BİBERLİ POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 su bardağı ılık su
  • 1/2 paket kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 2,5-3 su bardağı un

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 adet büyük boy soğan
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı baharat karışımı
  • 1 yemek kaşığı susam

BİBERLİ POĞAÇA YAPILIŞI

Ilık suyu, kuru mayayı, şekeri, tuzu ve zeytinyağını bir kapta karıştırın. 

Mayanın aktifleşmesi için birkaç dakika bekletin.

Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun. 

Hamuru yaklaşık 30-40 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe bastırarak şekillendirin.

Biber salçasını, ince doğranmış soğanı, zeytinyağını, tuzu ve baharatları bir kapta karıştırın.

Hazırladığınız harcı hamurların üzerine eşit şekilde sürün.

Üzerlerine susam serpin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

Fırından çıkan biberli poğaçaları sıcak veya ılık olarak servis edin.

Afiyet olsun!

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