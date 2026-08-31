Kahvaltı sofrasında farklı tat arayanlara: Biberli poğaça tarifi

Klasik poğaça tariflerinden farklı bir lezzet arayanlar için biberli poğaça güzel bir seçenek oluyor. Evde kolayca hazırlanan biberli poğaça, özellikle kahvaltı ve çay saatlerinde sıcak olarak servis edilebiliyor. İşte yumuşak hamuru ve bol aromalı üst harcıyla sofrada kısa sürede tükenen biberli poğaça tarifi ve malzemeleri...
BİBERLİ POĞAÇA TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 1 su bardağı ılık su
- 1/2 paket kuru maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 2,5-3 su bardağı un
Üzeri için:
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 adet büyük boy soğan
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı baharat karışımı
- 1 yemek kaşığı susam
BİBERLİ POĞAÇA YAPILIŞI
Ilık suyu, kuru mayayı, şekeri, tuzu ve zeytinyağını bir kapta karıştırın.
Mayanın aktifleşmesi için birkaç dakika bekletin.
Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.
Hamuru yaklaşık 30-40 dakika mayalanmaya bırakın.
Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe bastırarak şekillendirin.
Biber salçasını, ince doğranmış soğanı, zeytinyağını, tuzu ve baharatları bir kapta karıştırın.
Hazırladığınız harcı hamurların üzerine eşit şekilde sürün.
Üzerlerine susam serpin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.
Fırından çıkan biberli poğaçaları sıcak veya ılık olarak servis edin.
Afiyet olsun!