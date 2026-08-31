Kahvaltı sofrasında farklı tat arayanlara: Biberli poğaça tarifi

Klasik poğaça tariflerinden farklı bir lezzet arayanlar için biberli poğaça güzel bir seçenek oluyor. Evde kolayca hazırlanan biberli poğaça, özellikle kahvaltı ve çay saatlerinde sıcak olarak servis edilebiliyor. İşte yumuşak hamuru ve bol aromalı üst harcıyla sofrada kısa sürede tükenen biberli poğaça tarifi ve malzemeleri...