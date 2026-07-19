Kahvaltı ve ana öğün için pratik lezzet: Sebzeli krep tarifi

Krep, farklı malzemelerle zenginleştirilebilen pratik tarifler arasında yer alıyor. Kabak, havuç, biber ve maydanoz gibi sebzelerle hazırlanan sebzeli krep ise lezzetli olduğu kadar vitamin ve mineral açısından da zengin bir seçenek sunuyor. Yumuşak dokusu ve kolay hazırlanışıyla hem çocukların hem de yetişkinlerin severek tükettiği bu tarif, kısa sürede sofraya geliyor.

SEBZELİ KREP İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Krep hamuru için

2 adet yumurta

2 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Sebzeler için

1 adet küçük kabak (rendelenmiş)

1 adet küçük havuç (rendelenmiş)

1 adet kırmızı kapya biber (ince doğranmış)

2 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

SEBZELİ KREP NASIL YAPILIR?

Yumurta ve sütü geniş bir kapta çırpın. Üzerine unu azar azar ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edin. Sıvı yağı ve tuzu ilave ederek karıştırın.

Rendelenmiş kabak ve havucun fazla suyunu sıkın. Doğranmış kapya biber, taze soğan ve maydanozla birlikte krep hamuruna ekleyin. Baharatları ilave edip tüm malzemeleri karıştırın.

Yapışmaz tavayı hafifçe yağlayıp orta ateşte ısıtın. Bir kepçe hamuru tavaya dökerek ince bir tabaka oluşturun. Krebin altı kızardıktan sonra spatula yardımıyla çevirin ve diğer yüzünü de pişirin.

Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Krepleri sıcak olarak servis edin