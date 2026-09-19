Kahvaltıda ekmek banmaya doyamayacaksınız: Kışlık sos tarifi

Kışlık hazırlıkların en sevilen tariflerinden biri olan kışlık sos, yazın taze domates ve biberlerini kavanozlara taşıyor. Etli domates, kapya biber, yeşil biber ve sarımsakla hazırlanan sos; zeytinyağı, sirke ve kaya tuzuyla lezzetlendiriliyor. Kahvaltıda ekmek banarak tüketilebildiği gibi makarna ve et yemeklerinin yanında da servis edilebiliyor. İşte kış boyunca sofralarınıza eşlik edecek, yapımı kolay ve nefis kışlık sos tarifi...
KIŞLIK SOS TARİFİ
Malzemeler:
- 2 kilogram armut domates
- 1 kilogram kırmızı kapya biber
- 500 gram yeşil kıl biber
- 1 baş sarımsak
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1/2 çay bardağı sirke
- 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1/2 demet maydanoz
KIŞLIK SOS YAPILIŞI
Kapya biberlerin çekirdeklerini temizleyip iri parçalar halinde doğrayın.
Mutfak robotunda tamamen püre olmayacak şekilde çekin.
Domateslerin kabuklarını soyup robottan geçirin veya rendeleyin.
Yeşil biberleri ince halkalar halinde doğrayın.
Sarımsakları da küçük küçük kıyın.
Geniş bir tencereye hazırladığınız domatesleri alın.
Orta ateşte, fazla suyunu çekip koyulaşmaya başlayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.
Domatesler koyulaştığında çekilmiş kapya biberleri, doğranmış yeşil biberleri ve sarımsakları tencereye ilave edin.
Sebzeler yumuşayıp sos kıvamına gelene kadar ara sıra karıştırarak yaklaşık 15-20 dakika daha pişirin.
Sos kıvamını aldıktan sonra zeytinyağı, sirke, kaya tuzu ve toz şekeri ekleyin.
Malzemeleri karıştırıp 5-10 dakika daha kaynatın.
İnce kıyılmış maydanozu ocaktan almadan hemen önce sosa ilave edin.
Bir kez karıştırdıktan sonra ocağı kapatın.
Hazırladığınız sosu sıcakken temiz ve kuru cam kavanozlara paylaştırın.
Kavanozların ağız kısımlarını temiz bir bez veya kağıt havluyla silin.
Yeni ve kullanılmamış kapaklarla kavanozları sıkıca kapatın.
Kavanozları düz bir zemine ters çevirerek yerleştirin.
Tamamen soğuyana kadar, tercihen bir gece bu şekilde bekletin.
Afiyet olsun!