Kahvaltıda ekmek banmaya doyamayacaksınız: Kışlık sos tarifi

Kışlık hazırlıkların en sevilen tariflerinden biri olan kışlık sos, yazın taze domates ve biberlerini kavanozlara taşıyor. Etli domates, kapya biber, yeşil biber ve sarımsakla hazırlanan sos; zeytinyağı, sirke ve kaya tuzuyla lezzetlendiriliyor. Kahvaltıda ekmek banarak tüketilebildiği gibi makarna ve et yemeklerinin yanında da servis edilebiliyor. İşte kış boyunca sofralarınıza eşlik edecek, yapımı kolay ve nefis kışlık sos tarifi...