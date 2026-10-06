Kahvaltıda farklı lezzet arayanlara: Kabak ekmeği tarifi

Ekmek tariflerinde farklı bir lezzet denemek isteyenler için kabak ekmeği iyi bir seçenek olabilir. Rendelenmiş kabak, un, yumurta ve çeşitli otlarla hazırlayacağınız bu tarif, kısa sürede hazırlanarak fırında pişiriliyor. Peki, kabak ekmeği nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve kolay hazırlanışı...