Kahvaltıda farklı lezzet arayanlara: Kabak ekmeği tarifi

Ekmek tariflerinde farklı bir lezzet denemek isteyenler için kabak ekmeği iyi bir seçenek olabilir. Rendelenmiş kabak, un, yumurta ve çeşitli otlarla hazırlayacağınız bu tarif, kısa sürede hazırlanarak fırında pişiriliyor. Peki, kabak ekmeği nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve kolay hazırlanışı...
KABAK EKMEĞİ TARİFİ
Malzemeler:
- 3 adet orta boy kabak
- 1 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 tutam dereotu
- 1 tutam kekik
- 1 paket kabartma tozu
- 2 adet yumurta
- Yarım çay kaşığı karabiber
- İsteğe göre kuru domates
KABAK EKMEĞİ YAPILIŞI
Öncelikle kabakları rendeleyin ve fazla suyunu ellerinizle iyice sıkın.
Suyunu çıkardığınız kabakları geniş bir karıştırma kabına alın.
Üzerine unu, kabartma tozunu ve yumurtaları ekleyin.
Malzemeleri güzelce karıştırın.
Ardından zeytinyağını, tuzu, karabiberi, dereotunu ve kekiği ilave edin.
Dilerseniz karışıma küçük parçalar halinde doğradığınız kuru domatesleri de ekleyin.
Tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.
Hazırladığınız karışımı yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine veya kek kalıbına dökün.
Önceden ısıttığınız 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
Fırından çıkardığınız kabak ekmeğini kısa süre dinlendirin.
Ardından dilimleyerek kahvaltıda veya çay saatinde servis edin.
Afiyet olsun!