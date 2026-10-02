Kahvaltıda farklı lezzet arayanlara: MasterChef körözött tarifi

Macar mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan körözött, peynirin baharatlarla buluştuğu pratik bir ezme olarak hazırlanıyor. Lor peyniri veya çökelek, tereyağı ve ekşi krema ile karıştırılan tarif kırmızı biber, kimyon ve soğanla lezzetlendiriliyor. Ekmek, simit veya kraker üzerine sürülerek servis edilen körözött, kısa sürede hazırlanmasıyla da öne çıkıyor. İşte enfes tadıyla körözött tarifi...