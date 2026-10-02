Kahvaltıda farklı lezzet arayanlara: MasterChef körözött tarifi

Macar mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan körözött, peynirin baharatlarla buluştuğu pratik bir ezme olarak hazırlanıyor. Lor peyniri veya çökelek, tereyağı ve ekşi krema ile karıştırılan tarif kırmızı biber, kimyon ve soğanla lezzetlendiriliyor. Ekmek, simit veya kraker üzerine sürülerek servis edilen körözött, kısa sürede hazırlanmasıyla da öne çıkıyor. İşte enfes tadıyla körözött tarifi...
KÖRÖZÖTT TARİFİ
Malzemeler:
- 400 gram lor peyniri veya çökelek
- 3-4 yemek kaşığı ekşi krema veya koyu kıvamlı süzme yoğurt
- 50 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı
- 1 küçük boy kırmızı soğan veya arpacık soğan
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı hardal
- Tuz
- Taze çekilmiş karabiber
KÖRÖZÖTT YAPILIŞI
Lor peynirini veya çökeleği geniş bir kaba alın.
Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını ve ekşi kremayı ekleyerek çatalla ezin.
Karışımı kremsi ve sürülebilir bir kıvama gelene kadar karıştırın.
Kırmızı soğanı çok ince şekilde doğrayın.
Hazırladığınız peynir karışımına soğanı, kırmızı biberi, kimyonu ve isteğe bağlı olarak hardalı ekleyin.
Tuz ve karabiberle lezzetlendirin.
Tüm malzemeleri kaşık veya spatula yardımıyla iyice karıştırın.
Baharatların ve soğanın peynir karışımına eşit şekilde dağılmasına dikkat edin.
Hazırladığınız körözöttü buzdolabına alın ve en az 1 saat dinlendirin.
Bu süre içerisinde baharatların aroması peynir karışımına daha iyi geçecektir.
Dinlenen körözöttü taze ekmek, simit veya kraker üzerine sürerek servis edebilirsiniz.
İsterseniz servis sırasında üzerine biraz daha kırmızı biber serpiştirebilirsiniz.
Afiyet olsun!