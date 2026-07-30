Kahvaltılar için efsane lezzet: Paçanga böreği tarifi

Ispanaklı ve kıymalı klasik böreklerden sonra mutfakta tamamen farklı bir tat profiline geçmek istediğinizde Paçanga Böreği en güçlü alternatiftir. Bu tarifi diğerlerinden ayıran en belirgin özellik, iç harcında kullanılan pastırmanın baskın ve karakteristik aroması ile kaşar peynirinin uzayan kremsi yapısıdır. Yufka katlarının içindeki domates ve biber, etin ve peynirin ağır yapısını dengeler; böreğe sulu ve taze bir iç doku kazandırır.

PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet taze günlük yufka

150 gram çemenli veya çemensiz sıyırma pastırma (ince doğranmış/jülyen)

200 gram taze kaşar peyniri veya çeçil peyniri (rendelenmiş veya ince şerit doğranmış)

2 adet yeşil biber ve 1 adet kapya biber (küp doğranmış)

2 adet orta boy domates (kabukları soyulmuş, çekirdekli sulu kısmı çıkarılmış, küp doğranmış)

1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı (biberleri hafif sotelemek için)

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Klasik Kızartma Usulü İçin: Yufka uçlarını kapatmak için az miktarda su ve kızartmak için sıvı yağ.

Fırın Usulü Çıtır Kaplama İçin: 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve galeta unu (veya panko).

Yapılış