Kahvaltılar için efsane lezzet: Paçanga böreği tarifi

Ispanaklı ve kıymalı klasik böreklerden sonra mutfakta tamamen farklı bir tat profiline geçmek istediğinizde Paçanga Böreği en güçlü alternatiftir. Bu tarifi diğerlerinden ayıran en belirgin özellik, iç harcında kullanılan pastırmanın baskın ve karakteristik aroması ile kaşar peynirinin uzayan kremsi yapısıdır. Yufka katlarının içindeki domates ve biber, etin ve peynirin ağır yapısını dengeler; böreğe sulu ve taze bir iç doku kazandırır.
PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet taze günlük yufka
- 150 gram çemenli veya çemensiz sıyırma pastırma (ince doğranmış/jülyen)
- 200 gram taze kaşar peyniri veya çeçil peyniri (rendelenmiş veya ince şerit doğranmış)
- 2 adet yeşil biber ve 1 adet kapya biber (küp doğranmış)
- 2 adet orta boy domates (kabukları soyulmuş, çekirdekli sulu kısmı çıkarılmış, küp doğranmış)
- 1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı (biberleri hafif sotelemek için)
- Yarım çay bardağı süt
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Klasik Kızartma Usulü İçin: Yufka uçlarını kapatmak için az miktarda su ve kızartmak için sıvı yağ.
- Fırın Usulü Çıtır Kaplama İçin: 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve galeta unu (veya panko).
Yapılış
- Tavada tereyağını eritin. Küp doğranmış biberleri ekleyip 2-3 dakika hafifçe yumuşayana kadar soteleyin. Çekirdekli sulu kısmı çıkarılıp doğranmış domatesleri ekleyin, 1 dakika çevirip ocaktan alın. (Domatesin suyunu salmaması için pişirmeyin, sadece sote sebzelerle harmanlayın ve soğumaya bırakın).
- Soğuyan sebze karışımına doğranmış pastırmaları ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip nazikçe karıştırın.
- Yufkaları üst üste dizip önce 4'e, ardından her parçayı tekrar bölerek toplam 8 eşit büyük üçgen dilim elde edin (3 yufkadan toplam 24 adet paçanga çıkar). Her bir üçgen yufkanın üzerine fırçayla hafifçe süt-sıvı yağ karışımı sürün.
- Üçgen dilimlerin geniş kenarına bolca pastırmalı ve peynirli harçtan yerleştirin. Yufkanın kenarlarını genişçe içeri katlayıp (içindeki peynir kızarırken sızmasın diye) çok sıkı olmayan kalın bir sigara böreği formunda sarın. Uç kısmını suya batırarak kapatın.
- Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın. Börekleri kızgın yağa atıp her iki tarafı da altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 3-4 dakika kızartın. Kağıt havlu üzerine alın.