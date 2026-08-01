Kahvaltılar için pratik ama enfes lezzet: Pırasalı börek tarifi

Kahvaltı sofralarına pırasanın o kendine has tatlımsı ve yumuşak aromasını taşıyan pırasalı börek, pırasa sevmeyenlerin bile bayılarak yediği nefis bir seçenektir. Pırasa piştikçe hafifçe karamelize olur ve peynirle harika bir uyum yakalar. Bu tarifin püf noktası, sosunda kullanılan soda (maden suyu) ve pırasanın suyunu salmaması için uygulanan soteleme disiplinidir. Soda, yufka katlarının fırında kabararak kat kat ayrılmasını ve milföy benzeri gevrekleşmiş bir dış kabuk kazanmasını sağlar.

PIRASALI BÖREK TARİFİ

Malzemeler

4 adet taze günlük yufka

1 su bardağı soda (maden suyu)

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

500 gram pırasa (ince kıyılmış, hem beyaz hem yeşil kısımları)

1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik ince kıyılmış)

150 gram lor peyniri veya ufalanmış böreklik beyaz peynir

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı bol karabiber (pırasaya çok yakışır) ve pul biber

Tuz (peynirin tuz oranına göre ayarlayın)

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Çörek otu veya susam

Yapılışı