Kahvaltılar için pratik ama enfes lezzet: Pırasalı börek tarifi

Kahvaltı sofralarına pırasanın o kendine has tatlımsı ve yumuşak aromasını taşıyan pırasalı börek, pırasa sevmeyenlerin bile bayılarak yediği nefis bir seçenektir. Pırasa piştikçe hafifçe karamelize olur ve peynirle harika bir uyum yakalar. Bu tarifin püf noktası, sosunda kullanılan soda (maden suyu) ve pırasanın suyunu salmaması için uygulanan soteleme disiplinidir. Soda, yufka katlarının fırında kabararak kat kat ayrılmasını ve milföy benzeri gevrekleşmiş bir dış kabuk kazanmasını sağlar.
PIRASALI BÖREK TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet taze günlük yufka
- 1 su bardağı soda (maden suyu)
- 1 su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
- 500 gram pırasa (ince kıyılmış, hem beyaz hem yeşil kısımları)
- 1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik ince kıyılmış)
- 150 gram lor peyniri veya ufalanmış böreklik beyaz peynir
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı bol karabiber (pırasaya çok yakışır) ve pul biber
- Tuz (peynirin tuz oranına göre ayarlayın)
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Çörek otu veya susam
Yapılışı
- Tavaya zeytinyağını dökün. Önce doğranmış soğanları ekleyip 2 dakika soteleyin. Ardından ince kıyılmış pırasaları ilave edin. Pırasalar suyunu salıp iyice çekene ve hafifçe yumuşayana kadar orta ateşte kavurun. Tuz ve baharatları ekleyip 1-2 dakika daha çevirdikten sonra ocaktan alın. Harç ılıyınca peyniri ekleyip karıştırın ve tamamen soğumaya bırakın.
- Derin bir kapta maden suyu, süt, sıvı yağ ve yumurtayı pürüzsüz olana kadar çırpın.
- Yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine ilk yufkayı kenarları tepsiden dışarı taşacak şekilde serin. Yufkanın üzerine hazırladığınız sodalı sostan birkaç kaşık gezdirip fırçayla yayın.
- İkinci yufkayı parçalayarak/büzüştürerek tepsiye yayın ve soslayın. Soğuyan pırasalı iç harcın tamamını bu katmana eşit şekilde dağıtın.
- Üçüncü yufkayı pırasaların üzerine büzüştürerek serin ve soslayın. İlk yufkanın dışarı taşan kenarlarını içeriye katlayın. Dördüncü yufkayı en üste düzgünce serin. Kalan sodalı sosun tamamını böreğin üzerine dökün.
- Böreği fırına vermeden önce tepsideyken kare veya dikdörtgen dilimler halinde kesin. Sosun dilim aralarına iyice nüfuz etmesi için böreği bu şekilde en az 15-20 dakika dinlendirin.
- Üzerine sıvı yağ ile çırpılmış yumurta sarısı sürün, çörek otu veya susam serpin. Önceden ısıtılmış 190°C fırında (alt-üst ayarda), üzeri nar gibi kızarıp kabarana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.