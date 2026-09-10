Kahvaltılar için pratik bir tava lezzeti: Ispanaklı börek

Mutfak kültürümüzün ve hamur işi geleneğimizin en nadide parçalarından biri olan El Açması Ispanaklı Tepsi Böreği, ev sıcaklığını ve pazar kahvaltılarının coşkusunu simgeler. Hazır yufka yerine Un, su ve sirkeyle hazırlanan dinlenmiş hamurun çıtırlığı; kavrulmadan taze harmanlanan ıspanakların taze soğan ve peynirle birleşen aromatik lezzetiyle fırında muazzam bir denge kurar.

ISPANAKLI TEPSİ BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

4.5 su bardağı buğday unu

1.5 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı üzüm veya elma sirkesi (hamura Çıtırlık katmak için)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

100 gram eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı sızma zeytinyağı veya sıvı yağ

Aromatik Ispanaklı & Peynirli İç Harç:

750 gram taze taze ıspanak (yıkanmış, tamamen kurulanmış ve ince kıyılmış)

1 adet büyük boy kuru soğan (küçük küp doğranmış)

3 dal taze soğan (ince kıyılmış)

200 gram yağlı beyaz peynir veya çökelek/lor peyniri (ufalanmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber ve tuz

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Çörek otu ve susam

Yapılışı