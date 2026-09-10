Kahvaltılar için pratik bir tava lezzeti: Ispanaklı börek

Mutfak kültürümüzün ve hamur işi geleneğimizin en nadide parçalarından biri olan El Açması Ispanaklı Tepsi Böreği, ev sıcaklığını ve pazar kahvaltılarının coşkusunu simgeler. Hazır yufka yerine Un, su ve sirkeyle hazırlanan dinlenmiş hamurun çıtırlığı; kavrulmadan taze harmanlanan ıspanakların taze soğan ve peynirle birleşen aromatik lezzetiyle fırında muazzam bir denge kurar.
ISPANAKLI TEPSİ BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 4.5 su bardağı buğday unu
- 1.5 su bardağı ılık su
- 1 yemek kaşığı üzüm veya elma sirkesi (hamura Çıtırlık katmak için)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 100 gram eritilmiş tereyağı
- 1 çay bardağı sızma zeytinyağı veya sıvı yağ
- Aromatik Ispanaklı & Peynirli İç Harç:
- 750 gram taze taze ıspanak (yıkanmış, tamamen kurulanmış ve ince kıyılmış)
- 1 adet büyük boy kuru soğan (küçük küp doğranmış)
- 3 dal taze soğan (ince kıyılmış)
- 200 gram yağlı beyaz peynir veya çökelek/lor peyniri (ufalanmış)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber ve tuz
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Çörek otu ve susam
Yapılışı
- Unu eleyip ortasını açın. Ilık suyu, sirkeyi, zeytinyağını ve tuzu ekleyin. Pürüzsüz, kulak memesi yumuşaklığında esnek bir hamur yoğurun. Hamuru 6 eşit bezeye bölüp üzerini nemli bezle kapatın ve 30 dakika dinlendirin.
- Doğranmış taze ıspanakların üzerine az miktarda tuz serpip elinizle hafifçe ovun. Çıkan acı yeşil suyu avucunuzda tamamen sıkıp süzdürün.
- Suyu sıkılmış ıspanakları derin bir kaseye alın. Küp doğranmış kuru soğanı, taze soğanı, ufalanmış beyaz peyniri, zeytinyağını ve baharatları ekleyip spatulayla nazikçe karıştırın.
- Dinlenen bezelerden birini unlanmış tezgahta açabildiğiniz kadar ince açın. Üzerine eritilmiş tereyağı ve zeytinyağı karışımından sürün.
- Açılan yufkanın kenar kısmına ıspanaklı iç harçtan cömertçe yayın. Yufkayı çok sıkı olmayacak şekilde rulo halinde sarın.
- Yağlanmış tepsinin ortasından başlayarak ruloyu gül şeklinde kıvırarak dolayın. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlayıp ortadaki gülün etrafına dolayarak tepsiyi doldurun.
- Çırpılmış yumurta sarısı, yoğurt ve zeytinyağı karışımını böreğin üzerine sürün. Çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 190°C fırında, altı ve üstü nar gibi kızarıp kütür kütür olana kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin.