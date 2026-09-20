Kahvaltının yeni favorisi: Pratik yulaf tost tarifi

Kahvaltıda hem pratik hem de farklı bir lezzet arayanların ilgisini çeken yulaf tost, kısa sürede hazırlanmasıyla öne çıkıyor. Ekmek kullanmadan hazırlanan bu lezzetin malzemeleri ve evde kolayca uygulanabilen yapılışı merak ediliyor.

YULAF TOST İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz

2 dilim kaşar peyniri

2-3 dilim hindi füme veya isteğe bağlı başka bir iç malzeme

YULAF TOST NASIL YAPILIR?

Yulaf ezmesini bir kaba alın. Üzerine yumurta, yoğurt, kabartma tozu ve tuzu ekleyerek tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Karışımın birkaç dakika beklemesi, yulafların sıvıyı çekmesi açısından faydalı olacaktır.

Tost makinesini hafifçe yağlayıp ısıtın. Hazırladığınız yulaflı karışımın yarısını tost makinesine dökerek yayın. Üzerine kaşar peyniri ve tercih ettiğiniz iç malzemeleri yerleştirin. Kalan yulaflı karışımı da üzerine döküp kapağını kapatın.

Yulaf tostun her iki tarafı da güzelce kızarıp peynir eriyene kadar pişirin. Ardından sıcak olarak servis edebilirsiniz.

YULAF TOST YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Yulaf tost hazırlarken karışımın çok sıvı olmamasına dikkat etmek gerekir. Kullanılan yoğurdun kıvamına göre gerekirse bir miktar daha yulaf eklenebilir.

Daha çıtır bir tost için yulaf ezmesini mutfak robotundan geçirerek daha ince bir kıvama getirebilirsiniz. İç harcında kaşar peynirinin yanı sıra beyaz peynir, lor peyniri, domates veya yeşillikler de kullanılabilir.

TAVADA YULAF TOST YAPILIR MI?

Yulaf tost, tost makinesinin yanı sıra tavada da hazırlanabilir. Bunun için yapışmaz bir tavayı hafifçe yağlayıp karışımı tavaya yayın. Kısık-orta ateşte alt kısmı kızarana kadar pişirin. Daha sonra dikkatlice çevirerek diğer tarafını da pişirin. İç malzemeleri ekleyerek tost şeklinde kapatıp peynir eriyene kadar tavada tutabilirsiniz.