Kahvaltıya 10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Peynirli börek tarifi

Pratik ve lezzetli tarifler arayanların favorisi olmaya aday 10 dakikada peynirli börek tarifi, kısa hazırlık süresiyle yoğun günlerde bile kolayca yapılabiliyor. Hazır yufka, özel börek sosu ve bol peynirli iç harcıyla hazırlanan bu tarif, el açması börek lezzetini zahmetsizce sofralara taşıyor. Kahvaltılarda, çay saatlerinde veya ani gelen misafirler için kurtarıcı olacak bu börek, altın renginde kızaran çıtır yüzeyi ve yumuşacık içiyle herkesin beğenisini kazanıyor. İşte nefis peynirli börek tarifi...
PEYNİRLİ BÖREK TARİFİ
Malzemeler
Börek için:
- 5 adet günlük yufka
Sosu için:
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı süt
- Yarım su bardağı ayçiçek yağı
- 1 yemek kaşığı nişasta
- Yarım paket kabartma tozu
- Yarım çay kaşığı tuz
İç harcı için:
- 170 gram beyaz peynir
- 3-4 dal maydanoz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
PEYNİRLİ BÖREK YAPILIŞI
Sos için yumurta, yoğurt, süt, sıvı yağ, nişasta, kabartma tozu ve tuzu çırparak homojen hale getirin.
Maydanozu ince ince doğrayın.
Beyaz peyniri ezip maydanoz, tuz ve karabiberle karıştırarak iç harcı hazırlayın.
Fırın kabını hafifçe yağlayın.
İlk yufkayı kenarları dışarı taşacak şekilde serin ve üzerine birkaç kaşık sos gezdirin.
İkinci yufkayı buruşturarak yerleştirin, tekrar sos sürün ve peynirli harçtan serpiştirin.
Kalan yufkaları da aynı şekilde kat kat hazırlayın.
İlk yufkanın dışarı taşan kenarlarını böreğin üzerine kapatın.
Kalan sosu böreğin üzerine döküp her yerine yayın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.
Birkaç dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.
Afiyet olsun!