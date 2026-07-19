Kahvaltıya 10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Peynirli börek tarifi

Pratik ve lezzetli tarifler arayanların favorisi olmaya aday 10 dakikada peynirli börek tarifi, kısa hazırlık süresiyle yoğun günlerde bile kolayca yapılabiliyor. Hazır yufka, özel börek sosu ve bol peynirli iç harcıyla hazırlanan bu tarif, el açması börek lezzetini zahmetsizce sofralara taşıyor. Kahvaltılarda, çay saatlerinde veya ani gelen misafirler için kurtarıcı olacak bu börek, altın renginde kızaran çıtır yüzeyi ve yumuşacık içiyle herkesin beğenisini kazanıyor. İşte nefis peynirli börek tarifi...