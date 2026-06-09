Kahvaltıya 15 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Sütlü biber kavurma tarifi

Klasik biber kavurmasına bambaşka bir yorum getiren sütlü biber kavurması, yumuşacık dokusu ve enfes aromasıyla sofralarda fark yaratıyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğüne yakışan bu pratik tarif, birkaç basit malzemeyle hazırlanan lezzetli bir alternatif sunuyor. İşte enfes sütlü biber kavurma tarifi...

SÜTLÜ BİBER KAVURMA TARİFİ

Malzemeler

10-15 adet yeşil biber

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

1/2 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

SÜTLÜ BİBER KAVURMA YAPILIŞI

Biberlerin saplarını temizleyin ve eşit büyüklükte doğrayın.

Geniş bir tavaya sıvı yağı alın ve biberleri ekleyin.

Biberleri orta ateşte hafif diri kalacak şekilde soteleyin.

Üzerine unu ilave edip birkaç dakika kavurun.

Sütü ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Sos hafif koyulaşıncaya kadar pişirmeye devam edin.

Ayrı bir tavada tereyağını eritip toz kırmızı biberi ekleyin.

Hazırladığınız biber kavurmasını servis tabağına alın.

Üzerine biberli tereyağını gezdirerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!