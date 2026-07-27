Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kahvaltıya pratik ve hafif lezzet: Kabaklı omlet tarifi
Paylaş

Kahvaltıya pratik ve hafif lezzet: Kabaklı omlet tarifi

27.07.2026 10:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kahvaltıya pratik ve hafif lezzet: Kabaklı omlet tarifi

Kabak ve yumurtanın uyumunu tek tavada buluşturan kabaklı omlet, hafif ve pratik bir kahvaltılık arayanlar için lezzetli bir alternatif sunuyor. İşte nefis kabaklı omlet tarifi...

Kahvaltıya pratik ve hafif lezzet: Kabaklı omlet tarifi

Kahvaltıda hem pratik hem de farklı bir lezzet arayanlar için kabaklı omlet tarifi sofralara nefis bir alternatif getiriyor. Kabağın yumuşak dokusu ve yumurtanın doyurucu lezzetiyle hazırlanan bu omlet, kısa sürede hazırlanması sayesinde özellikle yoğun sabahlarda kurtarıcı oluyor. İsteğe göre peynir, dereotu veya farklı baharatlarla zenginleştirilebilen kabaklı omlet, hafif yapısıyla günün her öğününde tüketilebiliyor. İşte nefis kabaklı omlet tarifi...

Kahvaltıya pratik ve hafif lezzet: Kabaklı omlet tarifi

KABAKLI OMLET TARİFİ

Malzemeler:

2 adet orta boy kabak

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı beyaz peynir veya lor peyniri

2-3 dal dereotu

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

KABAKLI OMLET YAPILIŞI

Öncelikle kabakları güzelce yıkayıp rendeleyin. 

Rendelediğiniz kabakların fazla suyunu elinizle sıkarak veya temiz bir bez yardımıyla iyice süzün. 

Bu aşama, omletin fazla sulanmasını önlemek ve daha iyi kıvam almasını sağlamak açısından önemlidir.

Suyu süzülen kabakları geniş bir karıştırma kabına alın. 

Üzerine yumurtaları, unu, ufalanmış beyaz peyniri, ince kıyılmış dereotunu, tuzu ve karabiberi ekleyin. 

Tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar güzelce karıştırın.

Geniş bir tavaya zeytinyağını alın ve orta ateşte ısıtın. 

Hazırladığınız kabaklı karışımı tavaya dökün ve spatula yardımıyla eşit şekilde yayın.

Omletin alt kısmı kızarıp üst tarafı toparlanmaya başladığında dikkatlice çevirin.

Diğer tarafını da güzelce kızarana kadar pişirin.

Pişen kabaklı omleti dilimleyerek sıcak servis edin. 

İsteğe göre yanında yoğurt, domates, salatalık ve taze yeşilliklerle servis edebilirsiniz. 

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #omlet #pratik tarifler #kahvaltılık tarifler

İlgili Haberler

En lezzetli eşlikçi: Mayasız, şipşak kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifi...
En lezzetli eşlikçi: Mayasız, şipşak kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifi... İçindeki dereotu ve peynirin uyumu sayesinde ekstra bir harç hazırlamanıza bile gerek kalmadan, tüm malzemeleri tek bir kapta birleştirip doğrudan fırına yollayabileceğiniz enfes şipşak kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifi...
Katkısız ve doğal lezzet: Evde kakaolu fındık kreması tarifi
Katkısız ve doğal lezzet: Evde kakaolu fındık kreması tarifi Katkı maddesi kullanmadan, yoğun fındık aroması ve nefis kakao tadıyla evde kakaolu fındık kreması hazırlayabilirsiniz. Kahvaltılarda ekmeğe sürerek ya da tatlı tariflerinde kullanabileceğiniz bu pratik tarif, doğal lezzetiyle öne çıkıyor.
Şişkinliğe son: 15 dakikada glütensiz ve pratik 5 şipşak tatlı tarifi...
Şişkinliğe son: 15 dakikada glütensiz ve pratik 5 şipşak tatlı tarifi... Glüten hassasiyeti olanlar, diyetine dikkat edenler veya yemekten sonra o meşhur şişkinliği yaşamak istemeyenler için mutfakta saatler harcatmayacak, fırın tepsilerini yormayacak 5 şahane glütensiz tatlı tarifi...