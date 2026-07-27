Kahvaltıya pratik ve hafif lezzet: Kabaklı omlet tarifi

Kahvaltıda hem pratik hem de farklı bir lezzet arayanlar için kabaklı omlet tarifi sofralara nefis bir alternatif getiriyor. Kabağın yumuşak dokusu ve yumurtanın doyurucu lezzetiyle hazırlanan bu omlet, kısa sürede hazırlanması sayesinde özellikle yoğun sabahlarda kurtarıcı oluyor. İsteğe göre peynir, dereotu veya farklı baharatlarla zenginleştirilebilen kabaklı omlet, hafif yapısıyla günün her öğününde tüketilebiliyor. İşte nefis kabaklı omlet tarifi...
KABAKLI OMLET TARİFİ
Malzemeler:
2 adet orta boy kabak
3 adet yumurta
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı beyaz peynir veya lor peyniri
2-3 dal dereotu
1-2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
KABAKLI OMLET YAPILIŞI
Öncelikle kabakları güzelce yıkayıp rendeleyin.
Rendelediğiniz kabakların fazla suyunu elinizle sıkarak veya temiz bir bez yardımıyla iyice süzün.
Bu aşama, omletin fazla sulanmasını önlemek ve daha iyi kıvam almasını sağlamak açısından önemlidir.
Suyu süzülen kabakları geniş bir karıştırma kabına alın.
Üzerine yumurtaları, unu, ufalanmış beyaz peyniri, ince kıyılmış dereotunu, tuzu ve karabiberi ekleyin.
Tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar güzelce karıştırın.
Geniş bir tavaya zeytinyağını alın ve orta ateşte ısıtın.
Hazırladığınız kabaklı karışımı tavaya dökün ve spatula yardımıyla eşit şekilde yayın.
Omletin alt kısmı kızarıp üst tarafı toparlanmaya başladığında dikkatlice çevirin.
Diğer tarafını da güzelce kızarana kadar pişirin.
Pişen kabaklı omleti dilimleyerek sıcak servis edin.
İsteğe göre yanında yoğurt, domates, salatalık ve taze yeşilliklerle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!