Kahvaltıya renk katan pratik lezzet: Domatesli frittata tarifi

İtalyan mutfağının sevilen yumurtalı lezzetlerinden frittata, domatesin aromasıyla daha renkli ve lezzetli bir hale geliyor. Yumurta, domates ve birkaç temel malzemeyle hazırlanan bu tarif, tavada kısa sürede pişirilerek sofraya geliyor. Hafif ve doyurucu bir seçenek arayanlar için domatesli frittata, özellikle kahvaltı ve günün farklı öğünlerinde tercih edilebiliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz domatesli frittata tarifi...