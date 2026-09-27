Kahvaltıya renk katan pratik lezzet: Domatesli frittata tarifi

İtalyan mutfağının sevilen yumurtalı lezzetlerinden frittata, domatesin aromasıyla daha renkli ve lezzetli bir hale geliyor. Yumurta, domates ve birkaç temel malzemeyle hazırlanan bu tarif, tavada kısa sürede pişirilerek sofraya geliyor. Hafif ve doyurucu bir seçenek arayanlar için domatesli frittata, özellikle kahvaltı ve günün farklı öğünlerinde tercih edilebiliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz domatesli frittata tarifi...
DOMATESLİ FRITTATA TARİFİ
Malzemeler:
- 4 adet yumurta
- 2 adet orta boy domates
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı süt
- 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- 2-3 dal maydanoz
DOMATESLİ FRITTATA YAPILIŞI
Domatesleri yıkayıp küçük küpler halinde doğrayın.
Fazla sulu kısımlarını ayırabilirsiniz.
Yumurtaları bir kaba kırın.
Süt, tuz, karabiber ve kekiği ekleyip güzelce çırpın.
Tavaya zeytinyağını alın ve doğranmış domatesleri birkaç dakika hafifçe pişirin.
Çırptığınız yumurta karışımını domateslerin üzerine dökün.
Kısık ateşte, tabanı toparlanana kadar pişirin.
Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin.
Kapağını kapatarak yumurtaların tamamen pişmesini ve peynirin erimesini bekleyin.
Frittatayı ocaktan aldıktan sonra birkaç dakika dinlendirin.
Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpip dilimleyerek servis edin.
Afiyet olsun!