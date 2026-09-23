Karadeniz mutfağından sofralara: Nefis fasulye turşu kavurması tarifi

Fasulye turşu kavurması, özellikle Karadeniz mutfağında hazırlanan geleneksel yemeklerden biri olarak öne çıkıyor. Yaz aylarında kurulan fasulye turşularının değerlendirilmesiyle hazırlanan tarif, az sayıda malzemeyle kısa sürede sofraya geliyor.

FASULYE TURŞU KAVURMASI MALZEMELERİ

1 kavanoz fasulye turşusu

1-2 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı domates veya biber salçası

İsteğe bağlı 2-3 diş sarımsak

Malzeme miktarı kullanılacak fasulye turşusunun miktarına göre artırılıp azaltılabilir. Turşu zaten tuz içerdiği için yemeğe ekstra tuz eklemeden önce tadına bakılması öneriliyor.

FASULYE TURŞU KAVURMASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle fasulye turşusunu kavanozdan çıkarıp bol suyla yıkayın. Turşunun tuzu fazla ise bir süre suda bekletin. Ardından suyunu iyice süzüp fasulyeleri istediğiniz büyüklükte doğrayın.

Soğanları piyazlık veya yemeklik doğrayın. Tavaya sıvı yağı alın ve soğanları orta ateşte pembeleşinceye kadar kavurun. İsteğe bağlı olarak salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Pul biberi ve kullanacaksanız ezilmiş sarımsakları ekledikten sonra doğranmış fasulye turşusunu tavaya alın. Tüm malzemeleri güzelce karıştırarak kavurmaya devam edin.

Fasulyeler yumuşaksa kısa süre kavurmak yeterli olacaktır. Daha diri bir kıvamdaysa tavaya az miktarda sıcak su ekleyip kapağını kapatarak kısık ateşte birkaç dakika daha pişirebilirsiniz.

FASULYE TURŞU KAVURMASININ PÜF NOKTALARI

Turşunun tuzunu mutlaka kontrol edin: Fasulye turşusunun tuz oranı yüksek olabileceği için pişirmeden önce suyla durulamak veya bir süre suda bekletmek yemeğin daha dengeli olmasını sağlar.

Fasulyeyi fazla pişirmeyin: Turşu fasulyeleri zaten işlem gördüğü için uzun süre pişirmek dağılmalarına neden olabilir. Bu nedenle kontrollü şekilde kavurmak önemlidir.

Soğanı iyi kavurun: Yemeğin temel lezzetlerinden biri soğandan geldiği için soğanların hafifçe karamelize olması daha yoğun bir aroma sağlayabilir.

Tuzu en son değerlendirin: Turşunun kendi tuzu yeterli olabileceğinden ekstra tuz eklemeden önce yemeğin tadına bakın.