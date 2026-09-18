Karadeniz mutfağının efsane fırın lezzeti: Bafra pidesi

Karadeniz pide kültürünün en özgün ve teknik uzmanlık gerektiren temsilcilerinden biri olan Bafra Pidesi, açık pidelerden ve standart kıymalı böreklerden tamamen ayrılır. Yemeğin alametifarikası; hamurunun ekstra ince ve gevrekleşecek şekilde uzunca kapatılması, kıymalı harcının ise çiğden değil önceden soğan ve tereyağı ile kavrularak soğutulmasıdır.

BAFRA PİDESİ TARİFİ

Malzemeler

4 su bardağı un

1.5 su bardağı ılık su

1/2 paket yaş maya (veya 1 tatlı kaşığı instant maya)

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı şeker

400 g orta yağlı dana kıyma

2 adet büyük boy kuru soğan (çok ince kıyılmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı karabiber ve pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

100 g hakiki erilmiş veya kalıp tereyağı

Yapılışı