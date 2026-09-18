Karadeniz mutfağının efsane fırın lezzeti: Bafra pidesi

Karadeniz pide kültürünün en özgün ve teknik uzmanlık gerektiren temsilcilerinden biri olan Bafra Pidesi, açık pidelerden ve standart kıymalı böreklerden tamamen ayrılır. Yemeğin alametifarikası; hamurunun ekstra ince ve gevrekleşecek şekilde uzunca kapatılması, kıymalı harcının ise çiğden değil önceden soğan ve tereyağı ile kavrularak soğutulmasıdır.
BAFRA PİDESİ TARİFİ
Malzemeler
- 4 su bardağı un
- 1.5 su bardağı ılık su
- 1/2 paket yaş maya (veya 1 tatlı kaşığı instant maya)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1/2 tatlı kaşığı şeker
- 400 g orta yağlı dana kıyma
- 2 adet büyük boy kuru soğan (çok ince kıyılmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı karabiber ve pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 100 g hakiki erilmiş veya kalıp tereyağı
Yapılışı
- Geniş bir tavada kıymayı kendi suyuyla suyunu çekene kadar kavurun. Ardından 2 yemek kaşığı tereyağını ve ince kıyılmış soğanları ekleyin. Soğanlar tamamen karamelize olup yumuşayana kadar kısık ateşte kavurmaya devam edin. Karabiber, pul biber ve tuzu ekleyip karıştırın. Harcı ocaktan alıp tamamen soğumaya bırakın. (Harcın sıcak olması hamuru deler ve gevrekleşmesini engeller.)
- Ilık su, maya ve şekeri karıştırıp 5 dakika bekletin. Unu ve tuzu ekleyip pürüzsüz, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini kapatıp 30-40 dakika mayalanmaya bırakın.
- Mayalanan hamuru 4 eşit beziye ayırın. Her bir bezeyi unlanmış tezgaha alıp merdane yardımıyla olabildiğince uzun ve ince (yaklaşık 50-60 cm uzunluğunda, şerit halinde) açın.
- Soğuyan kıymalı harcı açtığınız uzun hamurun ortasına boydan boya yayın. Hamurun iki kenarını ortada birleştirip parmak uçlarınızla sıkarak tamamen kapatın.
- Hazırladığınız uzun Kapalı pideleri yağlı kağıt serili tepsiye veya varsa kızgın fırın taşına dizin. Önceden fırının en yüksek derecesinde (240°C - 250°C) üzeri altın sarısı ve çıtır olana kadar yaklaşık 10-12 dakika pişirin.
- Fırından çıkan sıcak pideyi tezgaha alın. Bıçakla üst kısmını boydan boya hafifçe yararak içine parça tereyağı bırakın ve dış yüzeyine de bolca tereyağı sürün.