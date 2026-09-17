Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri: Hamsiköy sütlacı

Sıradan nişastalı, vanilyalı veya bol yumurtalı fırın sütlaçların tamamen dışında yer alan hakiki Hamsiköy sütlacı, sadeliğin içindeki devasa lezzeti temsil eder. Bu tatlıda un, nişasta veya yumurta sarısı kesinlikle bulunmaz. Tatlının o kadifemsi koyuluğu ve çamur gibi kıvamı; sadece sütün kendi yağı, pirincin kendi nişastası ve fırındaki özel yanık kabuk aromasıyla sağlanır.

HAMSİKÖY FIRIN SÜTLACI TARİFİ

Malzemeler

1,5 litre tam yağlı taze günlük süt(mümkünse mandıra veya çiğ süt)

1/2 çay bardağı baldo pirinç

1 su bardağı toz şeker

1/2 çay kaşığı tuz (sütün lezzetini öne çıkarmak için)

1 su bardağı su (pirinci haşlamak için)

1 su bardağı kavrulup ince kıyılmış Fındık (Giresun/Trabzon fındığı)

Yapılışı