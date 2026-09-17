Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri: Hamsiköy sütlacı

Sıradan nişastalı, vanilyalı veya bol yumurtalı fırın sütlaçların tamamen dışında yer alan hakiki Hamsiköy sütlacı, sadeliğin içindeki devasa lezzeti temsil eder. Bu tatlıda un, nişasta veya yumurta sarısı kesinlikle bulunmaz. Tatlının o kadifemsi koyuluğu ve çamur gibi kıvamı; sadece sütün kendi yağı, pirincin kendi nişastası ve fırındaki özel yanık kabuk aromasıyla sağlanır.
HAMSİKÖY FIRIN SÜTLACI TARİFİ
Malzemeler
- 1,5 litre tam yağlı taze günlük süt(mümkünse mandıra veya çiğ süt)
- 1/2 çay bardağı baldo pirinç
- 1 su bardağı toz şeker
- 1/2 çay kaşığı tuz (sütün lezzetini öne çıkarmak için)
- 1 su bardağı su (pirinci haşlamak için)
- 1 su bardağı kavrulup ince kıyılmış Fındık (Giresun/Trabzon fındığı)
Yapılışı
- Yıkanmış pirinci küçük bir tencereye alın. Üzerine 1 su bardağı suyu ekleyip pirinçler suyunu çekip tamamen yumuşayana kadar kısık ateşte haşlayın.
- Geniş bir tencereye taze tam yağlı sütü alın. Haşlanmış pirinçleri suyuyla birlikte süte ekleyin. Ocağın altını orta dereceye getirin ve süt kaynamaya başladıktan sonra altını kısın.
- Nişasta kullanılmadığı için tatlının koyulaşması tamamen sütün buharlaşıp pirincin nişastasını salmasına bağlıdır. Yaklaşık 40-45 dakika boyunca ara sıra karıştırarak ağır ağır pişirin.
- Süt hafifçe sararıp koyulaşmaya başladığında toz şekeri ve bir fiske tuzu ekleyin. Şeker eridikten sonra 10-15 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.
- Sütlacı ısıya dayanıklı toprak güveç kaplarına paylaştırın.
- Güveçleri derin bir fırın tepsisine dizin. Tepsinin içine kapların yarısına gelecek kadar soğuk su doldurun. Fırının sadece üst ızgara ayarını 250°C'ye getirin. Güveçlerin üzeri koyu kahverengi ve yer yer siyah karamelize noktalar (yanık kabuk) oluşana kadar yaklaşık 12-15 dakika fırınlayın.