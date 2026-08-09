Karadeniz mutfağının enfes lezzeti: Karalahana çorbası

Karadeniz bölgesinde "pancar çorbası" olarak da bilinen Karalahana Çorbası, yöre mutfağının en karakterli ve besleyici yemeklerinden biridir. Karalahananın kendine has hafif acımsı ve güçlü aroması, barbunya ve mısırın tatlımsı dokusuyla dengelenir. Çorbaya koyuluğunu veren mısır unu ve yöresel dokunuş olan acı pul biber/iç yağı kombinasyonu, özellikle soğuk günlerde sofraların baş köşesine oturmasını sağlar.
KARALAHANA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 demet taze karalahana (ince kıyılmış)
- 1 su bardağı haşlanmış barbunya
- 1 su bardağı haşlanmış mısır yarması (veya haşlanmış çorbalık mısır)
- 1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik ince doğranmış)
- 3 yemek kaşığı mısır unu
- 2 yemek kaşığı tereyağı (veya isteğe göre kavrulmuş iç yağı)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı acı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı pul biber (Karadeniz usulü hafif acılı olur)
- 1 çay kaşığı karabiber ve tuz
- Yaklaşık 6-7 su bardağı sıcak su veya et suyu
Yapılışı
- İnce kıyılmış karalahanaları kaynayan bol suda 5 dakika haşlayıp süzün (Bu işlem lahananın fazla acı suyunu atmasını ve renginin canlı kalmasını sağlar).
- Tencerede tereyağı ve zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar soteleyin. Salçayı ve pul biberi ilave edip kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavurun.
- Haşlanıp süzülmüş karalahanaları, haşlanmış barbunyayı ve mısır yarmasını tencereye ekleyin. İyice karıştırın.
- Üzerine yaklaşık 6-7 su bardağı sıcak suyu (veya et suyunu) dökün. Tuz ve karabiberini ayarlayıp tencerenin kapağını kapatın. Lahanalar tamamen yumuşayana kadar orta ateşte yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
- Çorbanın suyundan 1 kepçe alıp bir kasedeki 3 yemek kaşığı mısır ununa dökerek çırpın ve ılıtın. Pürüzsüzleşen mısır unu karışımını tencereye sicim gibi akıtırken bir yandan çorbayı hızlıca karıştırın.
- Mısır ununu ekledikten sonra çorbayı kısık ateşte, özleşip hafif koyulaşana kadar 10 dakika daha karıştırarak pişirin.