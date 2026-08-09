Karadeniz mutfağının enfes lezzeti: Karalahana çorbası

Karadeniz bölgesinde "pancar çorbası" olarak da bilinen Karalahana Çorbası, yöre mutfağının en karakterli ve besleyici yemeklerinden biridir. Karalahananın kendine has hafif acımsı ve güçlü aroması, barbunya ve mısırın tatlımsı dokusuyla dengelenir. Çorbaya koyuluğunu veren mısır unu ve yöresel dokunuş olan acı pul biber/iç yağı kombinasyonu, özellikle soğuk günlerde sofraların baş köşesine oturmasını sağlar.

KARALAHANA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 demet taze karalahana (ince kıyılmış)

1 su bardağı haşlanmış barbunya

1 su bardağı haşlanmış mısır yarması (veya haşlanmış çorbalık mısır)

1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik ince doğranmış)

3 yemek kaşığı mısır unu

2 yemek kaşığı tereyağı (veya isteğe göre kavrulmuş iç yağı)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

1 tatlı kaşığı pul biber (Karadeniz usulü hafif acılı olur)

1 çay kaşığı karabiber ve tuz

Yaklaşık 6-7 su bardağı sıcak su veya et suyu

Yapılışı