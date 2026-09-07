Karadeniz mutfağının sevilen lezzeti: Trabzon yağlısı tarifi

Trabzon yağlısı, Karadeniz mutfağıyla özdeşleşen yöresel bir pide çeşididir. Mayalı hamurun yuvarlak şekilde açılıp kenarlarının yükseltilmesiyle hazırlanan tarifte tereyağı, peynir ve yumurta kullanılır. Fırından sıcak çıkan hamurun üzerine eklenen tereyağı ve peynir, tarifin kendine özgü lezzetini oluşturur.

TRABZON YAĞLISI MALZEMELERİ

Hamuru için

1 su bardağı ılık su

Yarım paket yaş maya

1 adet kesme şeker

Aldığı kadar un

Üzeri için

Tereyağı

4 adet yumurta

Tuz

Tercihe göre kolot peyniri veya kaşar peyniri

TRABZON YAĞLISI NASIL YAPILIR?

Öncelikle ılık suyun içerisine maya ve şekeri ekleyerek karıştırın. Unu kontrollü şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hazırladığınız hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 45 dakika dinlendirin.

Mayalanan hamuru dört eşit parçaya bölerek beze haline getirin. Bezeleri unlanmış tezgahta küçük tabak büyüklüğünde açın. Hamurların kenarlarını hafifçe yükselterek ortasında çukur oluşturun.

Hazırladığınız hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine tereyağı ekleyerek önceden ısıtılmış 200 derece fırında tereyağı eriyene kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız hamurların üzerine eriyen tereyağını bir fırça yardımıyla yayın. Ardından ortalarına yumurtaları kırın ve tuz serpin. Dilerseniz peynir de ekleyebilirsiniz.

Trabzon yağlısını tekrar fırına vererek yumurtalar pişene ve kenarları kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra sıcak olarak servis edin.