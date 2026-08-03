Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzeti: Fasulye turşusu kavurması tarifi

Kendine özgü ekşimsi aromasıyla sofralara farklı bir lezzet katan fasulye turşusu kavurması, Karadeniz'in geleneksel yemeklerinden biri olarak öne çıkıyor. Kısa sürede hazırlanabilen bu tarif, hem ana yemek hem de yardımcı yemek olarak tercih ediliyor. İşte tam kıvamında fasulye turşusu kavurması tarifi...

FASULYE TURŞUSU KAVURMASI İÇİN MALZEMELER

500 gram fasulye turşusu

2 adet orta boy kuru soğan

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı mısır unu

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

İsteğe bağlı 1 diş sarımsak

FASULYE TURŞUSU KAVURMASI NASIL YAPILIR?

Fasulye turşusunu fazla tuzunu almak için 10-15 dakika suda bekletin. Ardından süzüp küçük parçalar halinde doğrayın.

Geniş bir tavada tereyağı ve sıvı yağı ısıtın.

Yemeklik doğradığınız soğanları ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun.

İsteğe bağlı olarak ince doğranmış sarımsağı ilave edip kısa süre soteleyin.

Fasulye turşusunu tavaya ekleyin ve birkaç dakika kavurun.

Mısır ununu serpiştirerek sürekli karıştırın. Mısır unu hem lezzet hem de kıvam kazandıracaktır.

Pul biber ve karabiberi ekleyin.

Kısık ateşte 8-10 dakika daha kavurduktan sonra sıcak olarak servis edin.