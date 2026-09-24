Karadeniz sofralarının vazgeçilmezi: MasterChef mısır ekmeği tarifi

Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden mısır ekmeği, buğday unu yerine ağırlıklı olarak mısır unuyla hazırlanmasıyla klasik ekmeklerden ayrılıyor. Yoğurt, su ve kabartma tozuyla hazırlanan harç, fırında kızarana kadar pişirilerek sofraya geliyor. Özellikle sıcak servis edildiğinde kendine özgü aromasıyla öne çıkan mısır ekmeği, ana yemeklerin yanında da afiyetle tüketilebiliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz mısır ekmeği tarifi...