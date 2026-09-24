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Karadeniz sofralarının vazgeçilmezi: MasterChef mısır ekmeği tarifi
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Karadeniz sofralarının vazgeçilmezi: MasterChef mısır ekmeği tarifi

24.09.2026 09:25:00
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Haber Merkezi
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Karadeniz sofralarının vazgeçilmezi: MasterChef mısır ekmeği tarifi

Mısır unuyla hazırlanan, dışı hafif kızaran ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan mısır ekmeği, Karadeniz mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alıyor.

Karadeniz sofralarının vazgeçilmezi: MasterChef mısır ekmeği tarifi

Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden mısır ekmeği, buğday unu yerine ağırlıklı olarak mısır unuyla hazırlanmasıyla klasik ekmeklerden ayrılıyor. Yoğurt, su ve kabartma tozuyla hazırlanan harç, fırında kızarana kadar pişirilerek sofraya geliyor. Özellikle sıcak servis edildiğinde kendine özgü aromasıyla öne çıkan mısır ekmeği, ana yemeklerin yanında da afiyetle tüketilebiliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz mısır ekmeği tarifi...

Karadeniz sofralarının vazgeçilmezi: MasterChef mısır ekmeği tarifi

MISIR EKMEĞİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 3 su bardağı mısır unu
  • 2 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1,5 su bardağı su
  • Yarım tatlı kaşığı tuz

MISIR EKMEĞİ YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabına mısır unu, un, yoğurt, kabartma tozu ve tuzu alın.

Malzemeleri güzelce karıştırın.

Ardından suyu azar azar ekleyerek karıştırmaya devam edin. 

Harcın koyu kıvamlı olması gerekiyor. 

Kıvam fazla yoğun olursa kontrollü şekilde biraz daha su ekleyebilirsiniz.

Fırın tepsisini iyice yağlayın. 

Hazırladığınız mısır unlu harcı tepsiye aktarın ve yüzeyini spatula yardımıyla düzeltin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan mısır ekmeğini oda sıcaklığında bir süre dinlendirin. 

Ardından dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

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