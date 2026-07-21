Karnınızı sağlıklı ve enfes lezzetle doyurun: Fırında Çıtır Karnabahar Cipsi tarifi

Mutfak literatüründe karnabahar, genellikle haşlama kokusu nedeniyle mesafeli yaklaşılan ancak doğru pişirme tekniğiyle buluştuğunda muazzam bir lezzet tuvaline dönüşen asil bir sebzedir. Karnabaharı suda haşlamak yerine doğrudan yüksek ısıda fırınlamak, içindeki doğal şekerlerin karamelize olmasını sağlar ve sebzeye odun ateşinde pişmiş gibi füme bir aroma katar.

KARNABAHAR CİPSİ TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy taze karnabahar

1 tatlı kaşığı tuz (sosa eklenecek)

İpeksi Çıtır Marinasyon Sosu İçin:

3 yemek kaşığı susuz koyu yoğurt (veya süzme yoğurt)

4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

2 diş sarımsak (incecik rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı köri (karnabaharın kokusunu bastıran imza dokunuştur)

1 çay kaşığı kekik ve yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 yemek kaşığı mısır nişastası veya un (dışının ekstra çıtır olması için)

Yapılışı