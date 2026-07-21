Karnınızı sağlıklı ve enfes lezzetle doyurun: Fırında Çıtır Karnabahar Cipsi tarifi

Mutfak literatüründe karnabahar, genellikle haşlama kokusu nedeniyle mesafeli yaklaşılan ancak doğru pişirme tekniğiyle buluştuğunda muazzam bir lezzet tuvaline dönüşen asil bir sebzedir. Karnabaharı suda haşlamak yerine doğrudan yüksek ısıda fırınlamak, içindeki doğal şekerlerin karamelize olmasını sağlar ve sebzeye odun ateşinde pişmiş gibi füme bir aroma katar.
KARNABAHAR CİPSİ TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet orta boy taze karnabahar
- 1 tatlı kaşığı tuz (sosa eklenecek)
- İpeksi Çıtır Marinasyon Sosu İçin:
- 3 yemek kaşığı susuz koyu yoğurt (veya süzme yoğurt)
- 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 2 diş sarımsak (incecik rendelenmiş)
- 1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı köri (karnabaharın kokusunu bastıran imza dokunuştur)
- 1 çay kaşığı kekik ve yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
- 1 yemek kaşığı mısır nişastası veya un (dışının ekstra çıtır olması için)
Yapılışı
- Doğrama ve Boyut Yönetimi: Karnabaharın dışındaki yeşil yaprakları temizleyin. Çiçekleri sap kısımlarından bıçakla ayırarak lokmalık eşit büyüklükte parçalara bölün (Çok küçük doğrarsanız fırında yanabilir, çok büyük kalırsa içi çiğ kalabilir). Karnabaharları bol suda yıkayıp mutlaka tamamen kurulayın.
- Aromatik Sosun Çırpılması: Derin ve geniş bir karıştırma kabına yoğurdu, sızma zeytinyağını, rendelenmiş sarımsakları, toz kırmızı biberi, köriyi, kekiği, tuzu, karabiberi ve mısır nişastasını alın. Tüm malzemeyi pürüzsüz bir püre kıvamına gelene kadar çırpıcıyla iyice karıştırın.
- Bütünleşme ve Soslama: Kuruladığınız karnabahar çiçeklerini sos kabına aktarın. Elinizle veya bir spatula yardımıyla tüm karnabahar parçalarının sosla tamamen kaplandığından, sosun her gözeneye girdiğinden emin olun.
- Tepsi Dizilimi (Kritik Aşama): Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Soslanan karnabaharları birbirine temas etmeyecek ve üst üste gelmeyecek şekilde tek kat halinde tepsiye dizin. (Parçalar birbirine değerse fırında çıtırlaşmak yerine buhar yapıp yumuşar).
- High-Heat (Yüksek Isı) Fırınlama: Önceden ısıtılmış 200°C fırında (fanlı ayarda), karnabaharların kenarları karamelize olup altın sarısı/kahverengi çıtır bir kabuk alana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. (Pişmenin ortasında tepsiyi bir kez çevirebilirsiniz).