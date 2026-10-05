Kars mutfağının meşhur lezzeti! Geleneksel kaz tarifi

Doğu Anadolu mutfağının zengin yemek kültürü, yöresel tarifleriyle sofralara farklı bir lezzet taşıyor. Kars denildiğinde akla gelen geleneksel yemeklerin başında ise kaz eti geliyor. Genellikle bulgur pilavı eşliğinde servis edilen Kars usulü kaz, kendine özgü pişirme yöntemiyle hazırlanıyor. Peki Kars kazı nasıl yapılır? İşte evde uygulanabilecek pratik tarif ve püf noktaları.

KARS USULÜ KAZ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 adet temizlenmiş kaz

2-3 litre su

2 yemek kaşığı kaya tuzu

2 adet kuru soğan

2 adet defne yaprağı

Tane karabiber

Pilavı için:

2 su bardağı iri bulgur

3 su bardağı kaz suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

KARS KAZI NASIL YAPILIR?

Temizlenmiş kazı pişirmeden önce tuzlayarak dinlendirmek, geleneksel tarifin önemli aşamalarından biridir. Kazın her tarafını kaya tuzuyla güzelce ovun ve üzerini kapatarak buzdolabında birkaç saat, mümkünse bir gece dinlendirin.

Pişirmeden önce kazı sudan geçirerek üzerindeki fazla tuzu alın. Büyük bir tencereye kazı yerleştirin. Üzerini geçecek kadar su ekleyin. Soğan, defne yaprağı ve tane karabiberi de tencereye ilave edin.

Kazı kısık-orta ateşte, etleri yumuşayana kadar pişirin. Pişirme sırasında oluşan suyu kesinlikle dökmeyin. Kazın kendi lezzetini alan bu su, pilavın hazırlanmasında kullanılabilir.

Kaz iyice yumuşadığında tencereden çıkarın. Derisinin daha güzel kızarması için kazı fırın tepsisine alın ve üzerine kendi yağından sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzeri kızarana kadar pişirin.

KARS USULÜ KAZIN PİLAVI NASIL YAPILIR?

Bulguru güzelce yıkayıp süzün. Tencereye tereyağını alın ve bulguru birkaç dakika kavurun. Ardından daha önce ayırdığınız kaz suyunu ekleyin.

Pilavı kısık ateşte bulgur suyunu çekene kadar pişirin. Altını kapattıktan sonra kapağın altına temiz bir bez veya kağıt havlu koyarak yaklaşık 10-15 dakika dinlendirin.