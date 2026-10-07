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Kaşarı bol, üzeri çıtır: Fırında makarna tarifi

Kaşarı bol, üzeri çıtır: Fırında makarna tarifi

7.10.2026 13:47:00
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Haber Merkezi
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Kaşarı bol, üzeri çıtır: Fırında makarna tarifi

Akşam yemeğinde pratik ve doyurucu bir lezzet arayanların favorilerinden biri olan fırında makarna, kısa sürede hazırlanıyor. Üzeri nar gibi kızaran, içi yumuşacık kalan fırında makarnayı evde yapmak isteyenler için nefis tarif ve püf noktalarını derledik.
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Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden makarnayı bir de fırında deneyin. Beşamel sos ve bol kaşarla hazırlanan, üzeri nar gibi kızaran fırında makarna hem pratik hem de doyurucu bir alternatif oluyor. İşte tam kıvamında fırında makarna tarifi ve püf noktaları.

FIRINDA MAKARNA MALZEMELERİ

  • 1 paket fırın makarna veya kalın kesme makarna
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 3 su bardağı süt
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 adet yumurta
  • Tuz
  • Karabiber
  • Muskat rendesi (isteğe bağlı)

Üzeri için:

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

FIRINDA MAKARNA NASIL YAPILIR?

Öncelikle makarnayı bol tuzlu suda, paket üzerinde belirtilen süreden birkaç dakika daha kısa olacak şekilde haşlayın. Makarnanın fırında da pişeceğini göz önünde bulundurarak tamamen yumuşamamasına dikkat edin. Haşlanan makarnayı süzün.

Beşamel sos için tereyağını tencerede eritin. Üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar birkaç dakika kavurun. Sütü azar azar ilave ederken bir yandan da çırpma teliyle karıştırın. Sos koyulaşmaya başladığında tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak muskat rendesini ekleyin.

Ocaktan aldığınız beşamel sosun ilk sıcaklığı çıktıktan sonra yumurtayı ekleyip hızlıca karıştırın. Ardından rendelenmiş kaşar peynirinin bir kısmını sosa ilave edin.

Haşlanan makarnayı geniş bir kaba alın ve hazırladığınız sosla güzelce harmanlayın. Karışımı yağlanmış fırın kabına aktarın. Üzerine kalan kaşar peynirini serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirip dilimleyerek servis edebilirsiniz.

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