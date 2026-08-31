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Kaseyi sıyırtan o meşhur başlangıç: İpeksi lokanta usulü domates çorbası tarifi...

Kaseyi sıyırtan o meşhur başlangıç: İpeksi lokanta usulü domates çorbası tarifi...

31.08.2026 21:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kaseyi sıyırtan o meşhur başlangıç: İpeksi lokanta usulü domates çorbası tarifi...

Tereyağının kokusunun doyasıya hissedileceği, üzerinde uzayan kaşar peyniriyle görsel bir şölene dönüşen o kusursuz lokanta usulü domates çorbası tarifi...
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Dışarıda içtiğimizde kıvamına ve rengine her zaman hayran kaldığımız o pürüzsüz domates çorbasının sırrı aslında tenceredeki birkaç temel teknikte gizli. Un kavurma işlemi, domatesin asidini kıran ufak bir şeker dokunuşu ve son aşamadaki süt ilavesiyle, esnaf lokantalarının o efsanevi başlangıç tabağını mutfağınıza taşıyoruz...

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MALZEMELER

5 adet olgun ve sulu domates (Kabukları soyulmuş ve rendelenmiş)

2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı un (İpeksi ve bağlayıcı kıvamın sırrı)

1 yemek kaşığı domates salçası (Daha yoğun bir renk ve tat için)

1 çay bardağı soğuk süt

4-5 su bardağı sıcak su (Yarısı et veya tavuk suyu olursa lezzeti katlanır)

1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz şeker (Domatesin ekşiliğini dengelemek için kritik bir malzeme)

Üzeri İçin: Bolca rendelenmiş taze kaşar peyniri ve tereyağında kızarmış kıtır ekmek (kruton)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş ve derin bir çorba tenceresine sıvı yağı ve tereyağını alıp eritin. Yağ köpürmeye başladığında unu ilave edin. Ocağın altını kısıp, unun çiğ kokusu çıkana kadar (rengini kesinlikle karartmadan) sürekli karıştırarak kavurun.

Kavrulan unun üzerine domates salçasını ekleyin. Salçanın o hafif ekşi ve çiğ kokusu çıkana kadar 1-2 dakika daha unla birlikte kavurmaya devam edin.

Tencereye rendelenmiş taze domatesleri ilave edin. Domatesler suyunu hafifçe çekip unlu karışımla tamamen bütünleşene kadar karıştırarak pişirin.

Karışımın üzerine sıcak suyu (veya tavuk suyunu) azar azar ve sürekli karıştırarak ekleyin ki un topaklanmasın. Ardından tuzu, karabiberi ve asit dengesini sağlayacak olan toz şekeri ilave edip çorbayı kaynamaya bırakın.

Çorba yaklaşık 15 dakika kaynadıktan sonra, pürüzsüz bir lokanta kıvamı elde etmek için el blenderından geçirin. Tamamen ipeksi bir hale gelen çorbanın altını kısın. İçine soğuk sütü yavaşça, ince bir iplik gibi akıtarak eklerken bir yandan da hızlıca karıştırın. Süt eklendikten sonra çorbayı sadece bir taşım (birkaç dakika) kaynatıp ocaktan alın.

Dumanı tüten çorbayı kaselere paylaştırın. Üzerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri ve kıtır ekmekler ekleyerek, peynirler çorbanın sıcağıyla erimeye başladığı an servis yapın.

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