Kaşık kaşık ferahlık: Çilekli tiramisu tarifi

Çilekli tiramisu, İtalyan mutfağının sevilen tatlılarından tiramisuyu mevsimin en sevilen meyvelerinden çilekle buluşturan hafif ve lezzetli bir tatlıdır. Çilek sosuyla yumuşayan kedi dili bisküvileri ve labneli krema katmanları sayesinde hem göze hem de damaklara hitap eder. Fırın kullanmadan kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif; yaz sofraları, özel davetler ve çay saatleri için hem pratik hem de şık bir seçenektir. İşte enfes aromasıyla çilekli tiramisu tarifi...