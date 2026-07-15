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Kaşık kaşık ferahlık: Çilekli tiramisu tarifi
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Kaşık kaşık ferahlık: Çilekli tiramisu tarifi

15.07.2026 23:10:00
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Haber Merkezi
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Kaşık kaşık ferahlık: Çilekli tiramisu tarifi

Çileğin taze aroması ve yumuşacık kremasıyla hazırlanan çilekli tiramisu, yaz aylarında hafif ve şık bir tatlı alternatifi sunuyor. İşte enfes aromasıyla çilekli tiramisu tarifi...

Kaşık kaşık ferahlık: Çilekli tiramisu tarifi

Çilekli tiramisu, İtalyan mutfağının sevilen tatlılarından tiramisuyu mevsimin en sevilen meyvelerinden çilekle buluşturan hafif ve lezzetli bir tatlıdır. Çilek sosuyla yumuşayan kedi dili bisküvileri ve labneli krema katmanları sayesinde hem göze hem de damaklara hitap eder. Fırın kullanmadan kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif; yaz sofraları, özel davetler ve çay saatleri için hem pratik hem de şık bir seçenektir. İşte enfes aromasıyla çilekli tiramisu tarifi...

Kaşık kaşık ferahlık: Çilekli tiramisu tarifi

ÇİLEKLİ TİRAMİSU TARİFİ

Malzemeler

Çilek sosu için:

  • 15 adet çilek
  • 1/4 limonun suyu
  • 6 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 su bardağı süt

Kreması için:

  • 24 adet kedi dili bisküvi
  • 2 su bardağı sıvı krema
  • 2 su bardağı labne peyniri
  • 6 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 paket vanilin
  • Üzeri için:
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 10 adet taze çilek

ÇİLEKLİ TİRAMİSU YAPILIŞI

Çilekleri yıkayıp saplarını ayırın ve iri parçalar halinde doğrayın.

Çilekleri limon suyu ve toz şekerle birlikte orta ateşte 15-20 dakika pişirin.

Yumuşayan çilekleri çatalla ezerek püre haline getirin. Ilındıktan sonra sütü ekleyip karıştırın.

Ayrı bir kapta kremayı pudra şekeriyle koyulaşıncaya kadar çırpın.

Labne peynirini ve vanilini ekleyerek pürüzsüz bir krema hazırlayın.

Kedi dili bisküvilerini çilekli sosa batırıp servis kabına dizin.

Üzerine kremanın bir kısmını yayın. Aynı işlemi üç kat olacak şekilde tekrarlayın.

Tatlıyı buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirin.

Servis etmeden önce üzerine kakao serpin ve taze çileklerle süsleyin.

Afiyet olsun!

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