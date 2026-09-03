Kat kat anadolu şöleni: Tavalarda haşlanan el açması hakiki su böreği tarifi...

Meşhur "hakiki su böreği"ni tencerelerde haşlayarak fırına veriyoruz. Bol yumurtalı hamurun sıcak suda haşlanıp soğuk suda mühürlendiği, beyaz peynir ve maydanozun o ferah uyumunun tereyağıyla buluştuğu bu el emeği reçete, zahmetine sonuna kadar değecek. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Hamuru İçin:

5 adet oda sıcaklığında yumurta (Hamurun yırtılmamasının sırrı bol yumurtadır)

Yarım çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

4,5 - 5 su bardağı çok amaçlı un (Kontrollü eklenecek)

Katların Arasına Sürmek İçin:

250 gram hakiki tereyağı (Eritilmiş ve üzerindeki beyaz köpüğü alınmış)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

İç Harcı İçin:

400 gram tam yağlı, sert beyaz peynir (Ezilmiş)

Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz

Haşlama İşlemi İçin:

Geniş bir tencere dolusu kaynar su

1 yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ (Suya eklenecek)

Şoklamak için: Ayrı bir derin kapta buz gibi soğuk su

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir yoğurma kabına yumurtaları, suyu ve tuzu alıp tel çırpıcıyla iyice karıştırın. Unu bardak bardak ekleyerek oldukça sert ama pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yaklaşık 10-15 dakika güçlü bir şekilde yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp en az 45 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru 10 eşit parçaya bölün (bezelerden biri tepsinin en alt tabanı için diğerlerinden bir tık daha büyük olmalı). Bezelerin üzerini kurumaması için tekrar örtün.

Bezeleri tezgahta un ve oklava yardımıyla, kullanacağınız fırın tepsisi büyüklüğünde incecik açın. Açtığınız yufkaları birbirine yapışmaması için temiz, kuru bir bezin üzerine serin.

Ocağın üzerinde geniş bir tencerede bol suyu kaynatın. İçine tuz ve sıvı yağı ekleyin. Hemen yanına buz gibi soğuk su dolu derin bir kap yerleştirin.

En büyük açtığınız yufkayı haşlamadan, tereyağıyla yağladığınız fırın tepsisinin tabanına, kenarları dışa sarkacak şekilde serin. Üzerini erittiğiniz tereyağı karışımıyla bolca yağlayın.

Diğer açtığınız yufkaları sırayla kaynayan suyun içine nazikçe bırakın. Sadece 15-20 saniye haşlayıp (yufka suyun yüzeyine çıkacaktır) bir kevgir yardımıyla yırtmadan alın ve anında buz gibi soğuk suyun içine atın. Soğuk suda saniyeler içinde şoklanan yufkayı elinizle hafifçe sıkarak fazla suyundan arındırın ve tepsiye hafif büzgülü şekilde yerleştirin. Her katın arasına fırçayla tereyağı sürmeyi unutmayın.

Yufkaların yarısını (5. katı) tepsiye döşediğinizde, peynirli maydanozlu harcı her yere eşit dağıtın. Kalan yufkaları da aynı şekilde haşlayıp, şoklayıp, yağlayarak tepsiye dizin. En üstteki son yufkayı da yine haşlamadan kuru olarak yerleştirin.

Dışa sarkan taban yufkasını böreğin üzerine doğru katlayıp düzeltin. Kalan tereyağını böreğin en üstüne boca edin. Önceden ısıtılmış 190°C fırında, altı ve üstü nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 40-45 dakika) pişirin. Fırından alıp ilk sıcağını atana kadar dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.