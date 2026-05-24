Kat kat geleneksel lezzet: Soğanlı kömbe tarifi

24.05.2026 19:12:00
Soğanlı kömbe, ince açılmış kat kat hamurun içerisine kavrulmuş soğan harcının eklenmesiyle hazırlanan, İç Anadolu mutfağının en özel ve doyurucu hamur işlerinden biridir. İşte enfes soğanlı kömbe tarifi...
Geleneksel Türk mutfağında hamur işleri her zaman özel bir yere sahiptir ve soğanlı kömbe bu geleneğin en köklü örneklerinden biridir. İç Anadolu’da özenle hazırlanan bu tarif, kavrulmuş soğanın yoğun aroması ile ince hamurun çıtır dokusunu bir araya getirir. İşte enfes soğanlı kömbe tarifi...

Image

SOĞANLI KÖMBE TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

5 su bardağı un

1,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

4 adet soğan

1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

2 yemek kaşığı su

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı isot

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

1 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı su

SOĞANLI KÖMBE YAPILIŞI

Un ve tuzu karıştırın, suyu ekleyerek yumuşak ve pürüzsüz bir hamur yoğurun.

Hamuru 15 dakika dinlendirin.

Soğanları ince doğrayıp tereyağında kavurun.

Salça ve baharatları ekleyip harcı hazırlayın.

Hamuru bezelere ayırıp ince yufkalar açın.

Yağlanmış tepsiye kat kat yufka serin.

Ortasına soğanlı harç ekleyin ve tekrar katman oluşturun.

Üzerine yoğurtlu su karışımı sürün.

190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Dilimleyerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #Anadolu mutfağı #geleneksel lezzet #soğanlı kömbe

