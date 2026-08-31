Kat kat lezzet şöleni: Bol kıymalı ve sarımsaklı yoğurtlu kayseri yağlaması

Geleneksel mutfağımızın en iştah açıcı ve en gösterişli yemeklerinden biri olan Kayseri Yağlaması, kat kat görsel şöleni ve üzerine dökülen sarımsaklı yoğurduyla gerçek bir gastronomi harikasıdır. Evde yufka açacak vaktiniz yoksa, ince lavaş (şebit) kullanarak da bu ziyafeti pratik bir şekilde hayata geçirebilirsiniz.

MALZEMELER

10-12 adet ince lavaş (Tortilla veya hazır şebit)

500 gram orta yağlı dana kıyma

2 adet büyük boy kuru soğan (Çok ince, küp küp doğranmış)

3 adet yeşil sivri biber (İnce kıyılmış)

3 adet olgun domates (Kabukları soyulmuş ve rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı sıcak su

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber ve kimyon

Üzeri İçin: 1,5 su bardağı çırpılmış sarımsaklı süzme yoğurt ve ince kıyılmış maydanoz

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş ve yayvan bir karnıyarık tenceresine sıvı yağı ve tereyağını alın. Kıyma ekleyip rengi dönene ve suyunu çekene kadar yüksek ateşte kavurun.

Kavrulan kıymanın üzerine incecik doğranmış soğanları ve biberleri ilave edin. Soğanlar iyice yumuşayıp şeffaflaşana kadar sotelemeye devam edin. Salçaları ekleyip çiğ kokusu çıkana kadar 2-3 dakika daha kavurun.

Rendelenmiş domatesleri ve baharatları tencereye ekleyin. Domatesler hafifçe suyunu çektiğinde 1 su bardağı sıcak suyu ilave edin. Yağlamanın en büyük sırrı harcın kuru olmaması, hafif sulu kalmasıdır. Kısık ateşte 10 dakika kadar tıngırdatıp ocaktan alın.

Lavaşları harcın suyuyla yumuşatmak işin en keyifli kısmıdır. Harcın yüzeyinde biriken yağlı kısma lavaşların kenarlarını hafifçe bandırarak dörde katlayın ve uçlarını ıslatın.

Geniş bir servis tabağının en altına bir adet lavaş serin. Üzerine hazırladığınız sıcak, sulu kıymalı harçtan 2-3 kaşık döküp her yerine eşit şekilde yayın. Üzerine ikinci lavaşı kapatın ve aynı işlemi harç ile lavaşlar bitene kadar kat kat tekrarlayın.

En üst kata da kıymalı harçtan yaydıktan sonra, hazırladığınız yağlamayı bir bıçak yardımıyla artı (+) şeklinde 4'e bölün.

Servis: Dumanı tüten bu katlı lezzetin tam ortasına bolca sarımsaklı süzme yoğurt dökün, üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek sıcak sıcak afiyetle tüketin.