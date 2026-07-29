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Kat kat lezzet, tel tel doku: Yağlı çörek tarifi
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Kat kat lezzet, tel tel doku: Yağlı çörek tarifi

29.07.2026 12:48:00
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Haber Merkezi
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Kat kat lezzet, tel tel doku: Yağlı çörek tarifi

Yumuşacık mayalı hamurun tereyağıyla buluştuğu yağlı çörek, fırından çıktığında tel tel ayrılan dokusu ve nefis kokusuyla kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri oluyor.

Kat kat lezzet, tel tel doku: Yağlı çörek tarifi

Ev yapımı hamur işlerinin en sevilen örneklerinden biri olan yağlı çörek, yumuşak mayalı hamurun tereyağıyla kat kat lezzete dönüşmesiyle hazırlanıyor. Hamurun açılıp yağlanması ve rulo şeklinde sarılması, çöreğe hem katmanlı hem de tel tel ayrılan özel bir doku kazandırıyor. İşte tel tel ayrılan enfes yağlı çörek tarifi...

Kat kat lezzet, tel tel doku: Yağlı çörek tarifi

YAĞLI ÇÖREK TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 kilogram un
  • 1 adet yaş maya
  • 2 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 2 adet yumurta akı

Arası için:

  • 5 yemek kaşığı yumuşak tereyağı

Üzeri için:

  • 2 adet yumurta sarısı

YAĞLI ÇÖREK YAPILIŞI

Ilık süt ve suyu geniş bir yoğurma kabına alın. 

Sıvı yağ, yaş maya, tuz, şeker ve yumurta aklarını ekleyerek güzelce karıştırın.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. 

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru iki eşit parçaya bölün ve bezeleri yaklaşık 5 dakika dinlendirin.

Tezgahı hafifçe yağlayın. 

Bezeleri elinizle bastırarak yuvarlak şekilde açın. 

Yumuşak tereyağını iki eşit parçaya bölerek hamurların üzerine sürün.

Yağladığınız hamurları içe doğru rulo şeklinde sarın ve uzun şeritler haline getirin.

Hafifçe çevirerek uzattığınız hamurları kendi etrafında dolayarak çörek şekli verin.

Hazırladığınız çörekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. 

Elinizle hafifçe bastırarak inceltin. 

Üzerini streç filmle kapatıp yaklaşık 15 dakika tepsi mayası için bekletin.

Sürenin sonunda çöreklerin üzerine yumurta sarısı sürün. 

Önceden ısıtılmış 220 derece fırında altı ve üstü güzelce kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan çöreği biraz dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin. 

Tel tel ayrılan, yumuşacık yağlı çörek hazır. 

Afiyet olsun!

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