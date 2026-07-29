Kat kat lezzet, tel tel doku: Yağlı çörek tarifi

Ev yapımı hamur işlerinin en sevilen örneklerinden biri olan yağlı çörek, yumuşak mayalı hamurun tereyağıyla kat kat lezzete dönüşmesiyle hazırlanıyor. Hamurun açılıp yağlanması ve rulo şeklinde sarılması, çöreğe hem katmanlı hem de tel tel ayrılan özel bir doku kazandırıyor. İşte tel tel ayrılan enfes yağlı çörek tarifi...