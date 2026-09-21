Kat kat lezzet: Yumuşacık soğan dolması tarifi

Akşam yemeklerinde ve kalabalık sofralarda farklı bir lezzet sunmak isteyenler için soğan dolması öne çıkıyor. Haşlandıktan sonra kat kat ayrılan soğanların baharatlı iç harçla doldurulmasıyla hazırlanan bu yemek, kısık ateşte pişirildiğinde yumuşak dokusu ve yoğun aromasıyla dikkat çekiyor. Evde pratik şekilde hazırlanabilen soğan dolması, yoğurt eşliğinde servis edilebiliyor.

SOĞAN DOLMASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Dolma için

8-9 adet orta veya büyük boy kuru soğan

250 gram kıyma

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı domates salçası

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

İsteğe göre 1 çay kaşığı kimyon

Sosu için

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı sıcak su

Bir tutam tuz

SOĞAN DOLMASI YAPILIŞI

Soğanları hazırlayın: Soğanların kabuklarını soyun ve bir kenarından merkeze doğru derin bir çizik atın. Kaynayan tuzlu suda yaklaşık 10-15 dakika, katları ayrılabilecek kadar yumuşayana dek haşlayın.

Soğan katlarını ayırın: Haşlanan soğanları sudan çıkarıp ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin. Ardından katmanlarını dikkatlice birbirinden ayırın.

İç harcı hazırlayın: Pirinci yıkayıp süzün. Kıyma, pirinç, ince doğranmış kuru soğan, maydanoz, salça, zeytinyağı ve baharatları geniş bir kapta karıştırın.

Dolmaları sarın: Soğan katlarının içine yeterli miktarda iç harç yerleştirin. Kenarlarını kapatıp rulo şeklinde sarın.

Tencereye dizin: Hazırladığınız dolmaları, açılmayacak şekilde tencereye yan yana yerleştirin.

Sosu ekleyin: Salça, zeytinyağı, sıcak su ve tuzu bir kasede karıştırın. Sosu dolmaların üzerine gezdirin.

Pişirin: Tencerenin kapağını kapatın ve dolmaları kısık ateşte yaklaşık 35-45 dakika pişirin. Pirinçler yumuşadığında ve dolmalar suyunu çektiğinde ocaktan alın.