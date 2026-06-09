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Kat kat lezzetin en pratik hali: Ravioli lazanya tarifi

Kat kat lezzetin en pratik hali: Ravioli lazanya tarifi

9.06.2026 15:10:00
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Haber Merkezi
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Kat kat lezzetin en pratik hali: Ravioli lazanya tarifi

İtalyan mutfağının sevilen lezzetlerinden ilham alan ravioli lazanya, kat kat ravioli, domates sosu ve eriyen peynirin buluştuğu pratik bir tariftir. İşte enfes tadıyla ravioli lazanya tarifi...
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İtalyan mutfağının iki sevilen lezzeti olan ravioli ve lazanya, bu tarifte aynı tepside buluşuyor. Kat kat dizilen ravioliler, aromatik domates sosu ve eriyen peynirlerle birleşerek klasik lazanyadan çok daha pratik ama bir o kadar da etkileyici bir sonuç ortaya çıkarıyor. İşte enfes tadıyla ravioli lazanya tarifi...

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RAVİOLİ LAZANYA TARİFİ

Malzemeler:

500 gram peynirli veya etli ravioli

2 su bardağı domates sosu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

2 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Taze fesleğen (isteğe bağlı)

RAVİOLİ LAZANYA YAPILIŞI

Sarımsakları ince ince doğrayın ve zeytinyağında hafifçe soteleyin.

Domates sosunu ekleyin, tuz, karabiber ve kekiği ilave ederek birkaç dakika pişirin.

Fırın kabının tabanına ince bir kat domates sosu yayın.

Üzerine raviolilerin yarısını tek sıra halinde dizin.

Mozzarella peynirinin bir kısmını serpiştirin.

Tekrar sos ekleyin ve kalan raviolileri yerleştirin.

Kalan sosu üzerine dökün.

Mozzarella ve parmesan peynirlerini eşit şekilde yayın.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Üzeri altın rengini aldığında fırından çıkarın ve 10 dakika dinlendirin.

Taze fesleğen ile süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

RAVİOLİ LAZANYANIN PÜF NOKTALARI

  • Daha yoğun bir lezzet için etli ravioli tercih edebilirsiniz.
  • Domates sosuna az miktarda krema ekleyerek daha yumuşak bir kıvam elde edebilirsiniz.
  • Fırından çıktıktan sonra kısa süre dinlendirmek dilimlerin daha düzgün çıkmasını sağlar.
  • Üzerini ekstra çıtır yapmak için parmesan miktarını artırabilirsiniz.
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