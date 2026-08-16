Kat kat lezzetiyle nefis tatlı: Çilekli çikolatalı magnolya tarifi

Son yıllarda en çok tercih edilen sütlü tatlılardan biri olan magnolya, farklı meyve ve malzemelerle hazırlanabiliyor. Çilekli çikolatalı magnolya ise çileğin ferah aromasıyla kakaonun yoğun lezzetini bir araya getiriyor. Kuplarda hazırlanan tatlı, hem şık görünümü hem de kolay yapımıyla çay ve kahve saatleri için ideal bir seçenek oluyor.

ÇİLEKLİ ÇİKOLATALI MAGNOLYA MALZEMELERİ

Muhallebisi için

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı kakao

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

100 gram sütlü veya bitter çikolata

1 paket krema

Katları için

1 paket kakaolu bisküvi

250-300 gram çilek

ÇİLEKLİ ÇİKOLATALI MAGNOLYA NASIL YAPILIR?

Öncelikle sütü, toz şekeri, unu, nişastayı, kakaoyu ve yumurta sarısını tencereye alın. Topaklanmaması için çırpma teliyle güzelce karıştırın. Tencereyi ocağa alıp orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

Muhallebi koyulaşıp göz göz kaynamaya başladığında ocaktan alın. İçerisine çikolatayı ve vanilini ekleyerek çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın. Muhallebinin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kremayı ekleyip mikserle birkaç dakika çırpın. Böylece daha pürüzsüz ve hafif bir kıvam elde edebilirsiniz.

Kakaolu bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin. Çilekleri güzelce yıkayıp suyunu aldıktan sonra küçük parçalar halinde doğrayın.

Servis kuplarının tabanına bir miktar kakaolu bisküvi yerleştirin. Üzerine hazırladığınız çikolatalı muhallebiden ekleyin. Kupların kenarlarına veya muhallebinin üzerine doğranmış çilekleri yerleştirin. Ardından yeniden bisküvi ve muhallebi olacak şekilde katları tamamlayın.

Hazırladığınız magnolyaları buzdolabına kaldırın ve en az 2-3 saat dinlendirin. Servis öncesinde üzerlerini çilek, bisküvi kırıntıları veya rendelenmiş çikolatayla süsleyebilirsiniz.