Katkısız ve doğal lezzet: Evde kakaolu fındık kreması tarifi

Kahvaltı sofralarının sevilen lezzetlerinden biri olan kakaolu fındık kremasını evde hazırlamak hem sandığınızdan daha kolay hem de daha sağlıklı. Kavrulmuş fındık, kakao ve doğal tatlandırıcılarla hazırlanan bu tarif, koruyucu ve katkı maddesi içermediği için gönül rahatlığıyla tüketilebilir.

EV YAPIMI KAKAOLU FINDIK KREMASI İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı kavrulmuş fındık

2 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı bal veya 2 yemek kaşığı pekmez

2 yemek kaşığı pudra şekeri (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya Hindistan cevizi yağı

1 çay kaşığı vanilya özütü veya vanilin

1 tutam tuz

EV YAPIMI KAKAOLU FINDIK KREMASI NASIL YAPILIR?

Kavrulmuş fındıkları mutfak robotuna alın ve yaklaşık 5-8 dakika boyunca ara ara dinlendirerek çekin. Fındıklar önce un kıvamına gelecek, ardından yağını salarak kremsi bir doku kazanacaktır.

Fındık ezmesi kıvamına gelen karışıma kakao, bal veya pekmez, sıvı yağ, vanilya ve bir tutam tuzu ekleyin. Daha akışkan bir kıvam elde etmek için sütü yavaş yavaş ilave ederek tüm malzemeleri yeniden çekin.

Karışım tamamen pürüzsüz hale geldiğinde temiz ve kuru cam kavanoza aktarın. Oda sıcaklığına geldikten sonra kapağını kapatıp buzdolabında muhafaza edin.