Kavanoz kavanoz hazırlayın! Kışlık kahvaltılık sos tarifi

Özellikle yaz aylarında domates ve biberin bol olduğu dönemlerde hazırlanan kahvaltılık sos , kavanozlara doldurularak uzun süre saklanabilen lezzetlerden biri oluyor. Acılı veya acısız şekilde hazırlanabilen sos; kahvaltıda ekmeğin üzerine sürülerek, peynirin yanında ya da farklı yemeklerin içerisinde kullanılabiliyor. Peki, evde kahvaltılık sos nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılışıyla pratik kahvaltılık sos tarifi...

KAHVALTILIK SOS NASIL YAPILIR?

Öncelikle domatesleri ve biberleri güzelce yıkayın. Domateslerin kabuklarını soyup küçük parçalar halinde doğrayın. Kapya biberlerin çekirdeklerini temizleyerek biberleri de doğrayın.

Geniş bir tencereye zeytinyağını alın. Doğradığınız biberleri ekleyerek birkaç dakika kavurun. Ardından sarımsakları ilave edin. Salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Doğranmış domatesleri tencereye ekleyin. Tuz, şeker, pul biber ve karabiberi ilave ederek karıştırın. Sosu orta ateşte, suyunu çekip koyulaşana kadar pişirin.

Sos istediğiniz kıvama geldiğinde sirkeyi ekleyip birkaç dakika daha kaynatın. Daha pürüzsüz bir kıvam isterseniz sosu blenderdan geçirebilirsiniz.

Hazırladığınız kahvaltılık sosu sıcak halde temiz ve kuru kavanozlara doldurun. Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatıp ters çevirerek soğumaya bırakın.

KAHVALTILIK SOS YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Sosun uzun süre dayanması için kullanacağınız kavanozların ve kapakların temiz olmasına dikkat edin. Domateslerin fazla sulu olması halinde sosun pişme süresi uzayabilir. Bu nedenle sosu acele etmeden, suyunu iyice çekene kadar pişirmek önemlidir.

Acı seviyorsanız sosun içerisine pul biberin yanı sıra acı sivri biber veya birkaç adet acı kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. Daha yoğun bir kıvam için domates ve biberleri rondodan geçirerek de kullanabilirsiniz.

Not: Kavanozda saklanan soslarda kapak şişmesi, sızıntı, küf, kötü koku veya fermantasyon belirtisi fark ederseniz tüketmeyin.