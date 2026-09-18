Kavanoz kavanoz yapsanız da bozulmuyor: Salçada beyaz küfe son veren 5 altın kural

TEMELİN İNŞASI: "KUSURSUZ STERİLİZASYON" Püf Noktası: Salçanın uzun ömürlü olmasının ilk ve en değişmez kuralı, gireceği evin (kavanozun) tamamen mikropsuz olmasıdır. Ev yapımı salçalar için kavanozları ve kapakları en az 10 dakika kaynar suda bekletin ve havlu kağıtla (bezle değil) tamamen kurulayın. İçinde kalacak tek bir görünmez su damlası bile küf oluşumu için mükemmel bir zemin hazırlar.

VAKUMUN GÜCÜ: "SICAK DOLUM VE TERS KAPAMA" Püf Noktası: Kışlık hazırlık yapıyorsanız, kavanozlara mutlaka ocakta kaynarken doldurum yapın. Kavanozun ağzında bir parmak boşluk bırakıp yeni kapakla sıkıca kapatın ve hemen ters çevirin. Bu işlem, içerideki oksijeni tamamen yok ederek kavanozu vakumlar. Kapak içe çöktükten sonra salça, açılana dek yıllarca bozulmadan formunu korur.

YENİLMEZ OKSİJEN KALKANI: "ZEYTİNYAĞI ZIRHI" Püf Noktası: Kapağı açılmış tüm salçalar için en hayati adımdır. Salçayı kullandıktan sonra yüzeyini bir kaşığın tersiyle tamamen düzleştirin (krater, çukur veya tepecik kalmamalı). Üzerine, salçanın havayla temasını kesecek kalınlıkta (yaklaşık 1-2 yemek kaşığı) kaliteli zeytinyağı gezdirin. Zeytinyağı, oksijenin içeri girmesini ve küf sporlarının tutunmasını engelleyen aşılmaz doğal bir duvardır.

GELENEKSEL KORUYUCU: "RAFİNE OLMAYAN KAYA TUZU" Püf Noktası: Rafine (iyotlu) sofra tuzları salçayı sulandırır ve yapısını bozar. Salçanın mayalanmasını ve çürümesini önleyen en iyi koruyucu, turşularda da kullanılan kalın kaya tuzudur. Eğer salçanızın tuzu az ise, yüzeyine çok hafif bir kaya tuzu serpiştirmek veya içine karıştırmak, küf oluşumuna karşı direnci iki katına çıkarır.