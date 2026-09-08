Cumhuriyet Gazetesi Logo
Güneşte demlenmiş mükemmel ev yapımı salça!
Paylaş

Güneşte demlenmiş mükemmel ev yapımı salça!

8.09.2026 21:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Güneşte demlenmiş mükemmel ev yapımı salça!

Eylül güneşinin altında ağır ağır demlenerek yakut rengini alacak bu ev yapımı salça, kış boyu yemeklerinizin gizli kahramanı olacak. Asla küflenmeyen, ekşimeyen ve ekmeğe sürüp kaşık kaşık yeme isteği uyandıran o efsanevi kıvamın 5 altın sırrı...

Güneşte demlenmiş mükemmel ev yapımı salça!

DOĞRU SEÇİM VE "ACI SUYU KUSMA" SEANSI

Kusursuz salçanın ilk kuralı, sulu değil "etli" (armut veya yumurta tipi) domates kullanmaktır. Doğradığınız domatesleri hemen robottan geçirmek yerine, aralarına mutlaka kaya tuzu serperek derin bir kapta veya çuvalda bir gece bekletin. Bu işlem, domatesin o asitli, sarımtırak ve ekşi suyunu dışarı atmasını sağlar. Salçanızın ileride bozulmamasının ve tatlı olmasının en büyük sırrı bu acı suyun süzülmesidir.

Güneşte demlenmiş mükemmel ev yapımı salça!

ÇEKİRDEKLERDEN ARINMA VE "PÜRÜZSÜZLÜK"

Salçanın içinde kalan tek bir çekirdek bile kavanozda zamanla fermantasyona (ekşimeye, asitlenmeye ve bozulmaya) yol açar. Püre haline gelen karışımı mutlaka ince telli bir süzgeçten veya özel salça makinesinden geçirerek çekirdeklerden tamamen arındırın. Lokanta yemeklerindeki o pürüzsüz, ipeksi sos kıvamı bu sayede oluşur.

Güneşte demlenmiş mükemmel ev yapımı salça!

ZAMANI KISALTAN "TAHTA KAŞIK" TINGIRDAMASI

Tüm püreyi doğrudan güneşe sermek günlerce beklemenize ve salçanın sulanıp bozulma riskinin artmasına neden olur. Çekirdeklerinden ayrılmış püreyi geniş bir tencereye alın ve suyunu büyük ölçüde çekip koyulaşana kadar (yaklaşık 1-2 saat) kaynatın. Karıştırırken asidik reaksiyonu önlemek için kesinlikle metal değdirmeyin, sadece tahta kaşık kullanın.

Güneşte demlenmiş mükemmel ev yapımı salça!

GÜNEŞİN BÜYÜSÜ: "KIZIL DEMLENME"

Tencerede suyunu yarı yarıya çeken salçayı tepsilere yayın ve balkonun en çok güneş alan yerine koyun. Güneş, salçaya sadece kıvam vermekle kalmaz, asıl o efsanevi derin rengi ve doğal aromayı katar. Üzerinin kabuk bağlamaması ve içinin homojen şekilde kuruması için günde en az 3-4 kez tahta kaşıkla alt üst ederek karıştırmak altın kuraldır.

Güneşte demlenmiş mükemmel ev yapımı salça!

HAVASIZ MÜHÜR VE "ZEYTİNYAĞI KALKANI"

Salçanız tepsiyi eğdiğinizde hiç akmayacak kadar koyulaştığında (taş gibi olduğunda) hazırdır. İçine biraz daha kaya tuzu ekleyip kavanozlara doldururken hava kabarcığı kalmaması için kaşığın tersiyle sıkıca bastırın. En üste mutlaka iki parmak kalınlığında hakiki sızma zeytinyağı dökün. Bu yağ, salçanın havayla temasını tamamen keserek yıllarca küflenmeden kalmasını sağlayan o mucizevi kalkandır.

İlgili Konular: #salça #domates salçası #Püf noktası

İlgili Haberler

Evde trileçe yapmanın püf noktası: Tam kıvamında nefis tarif
Evde trileçe yapmanın püf noktası: Tam kıvamında nefis tarif Yumuşacık keki, bol sütlü şerbeti ve karamelli sosuyla damaklarda iz bırakan trileçe, evde de kolayca hazırlanabiliyor. İşte tam kıvamında trileçe yapmak isteyenler için pratik tarif ve püf noktaları.
Kabak böyle daha lezzetli: Çıtır kabak kızartması tarifi ve püf noktaları
Kabak böyle daha lezzetli: Çıtır kabak kızartması tarifi ve püf noktaları Sofralarda ara sıcak veya atıştırmalık olarak servis edilebilen çıtır kabak kızartması, ince dilimlenmiş kabakların özel bir harçla kaplanıp kızartılmasıyla hazırlanıyor. Sarımsaklı yoğurt sosuyla servis edilen tarif, pratik ve lezzetli bir seçenek sunuyor.
Lokanta lezzetinin gizli kahramanı: Jöle gibi titreyen, cam gibi berrak ilikli kemik suyu yapmanın 5 püf noktası!
Lokanta lezzetinin gizli kahramanı: Jöle gibi titreyen, cam gibi berrak ilikli kemik suyu yapmanın 5 püf noktası! Pilavların tane tane dökülürken buram buram lezzet kokmasını, çorbaların içinizi ısıtan o yoğun şifalı dokuya kavuşmasını sağlayan şey alelade kaynatılmış bir su değil; sabırla işlenmiş ilikli kemik suyudur. Kemik suyunun bulanıklaşıp ağır kokmasını engelleyen ve soğuduğunda onu "jöle gibi" titreten 5 altın kuralı...