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Kavurucu sıcaklara karşı buz gibi bir kalkan: Yüksek proteinli donmuş yoğurt barları...

Kavurucu sıcaklara karşı buz gibi bir kalkan: Yüksek proteinli donmuş yoğurt barları...

14.07.2026 11:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kavurucu sıcaklara karşı buz gibi bir kalkan: Yüksek proteinli donmuş yoğurt barları...

Sıcak bir yaz akşamında ferahlamak için ideal olan bu tarif, içindeki protein desteğiyle uzun süre tok tutuyor. Şekersiz, masum ve buz gibi bu atıştırmalık, tatlı krizlerini en sağlıklı şekilde donduruyor.
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Ağır şerbetli tatlıların veya kalorili dondurmaların yerini alacak, yazın en serin ve en fit kurtarıcısı! Süzme yoğurdun ipeksi dokusunun protein tozuyla buluştuğu, üzerindeki taze meyvelerle görsel bir şölene dönüşen bu buz gibi barlar, yaz aylarının vazgeçilmezi olacak. Üstelik hazırlaması sadece 5 dakika, gerisi tamamen dondurucunun sihrine kalmış.

MALZEMELER

1,5 su bardağı süzme yoğurt (Kıvamın pürüzsüz olması için suyu iyice süzülmüş)

1 ölçek vanilyalı veya çilekli protein tozu (İsteğe bağlı olarak 1 tatlı kaşığı süzme bal da eklenebilir)

1 küçük kase taze orman meyveleri (Yaban mersini, böğürtlen veya doğranmış çilek)

2 yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesi (Hafifçe ısıtılıp akışkan hale getirilmiş)

1 yemek kaşığı file badem veya ince kıyılmış ceviz

İsteğe bağlı: 1 çay kaşığı Hindistan cevizi tozu

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabına süzme yoğurdu ve protein tozunu alın. Tel çırpıcı veya spatula yardımıyla pürüzsüz, kremsi bir kıvam elde edene kadar iyice karıştırın.

Dikdörtgen veya kare bir fırın tepsisinin (ya da uygun boyuttaki bir borcamın) tabanına yağlı kağıt serin. Hazırladığınız proteinli yoğurt karışımını yağlı kağıdın üzerine dökün. Spatula ile yaklaşık 1-1,5 cm kalınlığında olacak şekilde eşit bir tabaka halinde yayın.

Yaydığınız yoğurtlu tabanın üzerine taze orman meyvelerini aralıklı olarak serpiştirin ve hafifçe içe doğru bastırın.

Akışkan hale getirdiğiniz şekersiz fıstık ezmesini bir kaşık yardımıyla tatlının üzerinde zikzaklar çizerek gezdirin.

File bademleri veya ceviz kırıklarını tatlının üzerine eşit şekilde serpiştirerek çıtır bir doku kazandırın.

Tepsiyi dikkatlice dondurucuya yerleştirin. Yoğurt tamamen donup sertleşene kadar en az 3-4 saat (vaktiniz varsa bir gece) bekletin.

Tamamen donan tatlıyı dondurucudan çıkarın. Yağlı kağıttan ayırdıktan sonra bir bıçak yardımıyla veya elinizle asimetrik, iri parçalar (barlar) halinde kırın. Eriymesini beklemeden, o kütür kütür ve buz gibi haliyle hemen tüketin. (Kalan parçaları kilitli bir poşette veya kapalı kapta dondurucuda haftalarca muhafaza edebilirsiniz).

İlgili Konular: #Tatlı tarifi #Yoğurt

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